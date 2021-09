JEFFERIES stuft ARCELORMITTAL auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Aktienkurse europäischer Stahlwerte berücksichtigten bereits einen zu starken Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebitda) im Jahr 2022, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Sein "Top Pick" im Sektor ist weiterhin ArcelorMittal./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2021 / 11:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2021 / 19:00 / ET





