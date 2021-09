Märkte und Produkte

In der September-Ausgabe des DDV-Newsletters haben wir für Sie alle wichtigen Informationen rund um den 13. Deutschen Derivate Tag zusammengestellt.

In der September-Ausgabe des DDV-Newsletters haben wir für Sie alle wichtigen Informationen rund um den 13. Deutschen Derivate Tag zusammengestellt. Das diesjährige Treffen von Politik, Medien und der Branche fand unter Corona-Bedingungen statt, mit Abstand, aber nicht weniger aktuell. Im DDV YouTube-Kanal können Sie den Deutschen Derivate Tag nachträglich noch einmal Revue passieren lassen! Passend zur kommenden Bundestagswahl fragten wir in unserem Trend des Monats Anlegerinnen und Anleger, ob die Bundestagswahl Einfluss auf Ihre Investitionsentscheidungen hat. In unserem Positionspapier machen wir uns stark für eine moderne Investmentkultur und in der neusten Ausgabe des INFORUMs befragten wir vier Bundestagsabgeordnete, mit welcher Finanzpolitik sie Deutschland in das angebrochene Jahrzehnt führen möchten.

