Senatorin Melanie Leonhard eröffnet Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kath. Kinderkrankenhaus Wilhelmstift (FOTO)

Hamburg (ots) - Senatorin Dr. Melanie Leonhard eröffnete heute um 10 Uhr

gemeinsam mit Geschäftsführer Henning David-Studt, Chefarzt Dr. Joachim Walter

und Domkapitular Berthold Bonekamp den Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie,

Psychosomatik und Psychotherapie am Wilhelmstift.



Anlass für den Neubau sind veränderte Anforderungen und der gestiegene Bedarf an

klinischer kinder- und jugendpsychiatrischer, -psychosomatischer und

-psycho-therapeutischer Versorgung.





Die Kinder- und Jugendpsychiatrie im Katholischen Kinderkrankenhaus Wilhelmstiftbehandelt Kinder im Alter von sechs bis 18 Jahren, verfügt über insgesamt sechsStationen und versorgt mit rund 200 Mitarbeitern, Kinder und Jugendliche, diebeispielsweise unter Depressionen, Angstzuständen oder Essstörungen leiden,suizidgefährdet sind oder sich selbst verletzen.Die Sozialbehörde fördert das Bauvorhaben mit insgesamt 28,9 Millionen Euro. Esentstand ein dreigeschossiger Neubau mit einer Gesamtfläche von 7.260Quadratmetern und über 60 Betten in Ein- und Zweibettzimmern. Damit stehen imVergleich zur Ausstattung vor sechs Jahren zukünftig 7 zusätzlichevollstationäre Behandlungsplätze in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zurVerfügung. Mit der Erweiterung können stationär rund 90 Patienten mehr pro Jahrbehandelt werden. Die Fertigstellung des Baus ist für Ende Oktober 2021 geplant.Senatorin Dr. Melanie Leonhard: "Mit der Eröffnung des Neubaus beginnt ein neuerAbschnitt in der psychiatrischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen inHamburg. Eine umfassende multiprofessionelle Betreuung junger Menschen und ihrerFamilien ist ein wichtiger Baustein für die Entwicklung einer guten körperlichenund psychischen Gesundheit. Der Umzug in den Neubau ermöglicht die Umsetzungräumlicher und therapeutischer Planungen auf neuestem Stand. Familien in Krisentreffen auf ein hochmotiviertes Team, innovative Konzepte und moderne Räume.Hamburg hat mit rund 28,9 Mio. Euro zukunftsfähig in die Versorgung derkünftigen Generation investiert.""Mit dem Neubau schaffen wir nicht nur mehr Aufnahmekapazität, sondern einenentwicklungsfördernden Lebensraum für Kinder und Jugendliche mit psychischenStörungen. Für unsere Mitarbeitenden ist es einer der modernsten Arbeitsplätzeder Branche, der die bestmögliche Unterstützung im beruflichen Alltag bietet",erklärt Dr. Joachim Walter, Chefarzt der Abteilung für Kinder- undJugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Wilhelmstift."Im Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie stecken so viele gute Ideen undErfahrungen für die Gesundheit unserer Kinder. Wir sind ergriffen von soumfangreicher Unterstützung und bürgerschaftlichem Engagement! Sie ermöglichenuns eine Kletterwand, einen Spielplatz und ein Spielzimmer sowie daskunsttherapeutische Tonkachelprojekt. Das ist weit mehr als wir erhofft haben.Unser sehr herzlicher Dank gilt allen Spendern." so Thomas Kobsa, Leiter Pflegeund Erziehungsdienst der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie,Psychosomatik und Psychotherapie am Wilhelmstift .Ein herzliches Dankschön gilt unsern Förderern und Spender für die Ausstattungdes entwicklungsfördernden Lebensraumes. Dank ihrer Unterstützung können einSpielzimmer und ein Holzspielplatz realisiert werden.Für den Holzspielplatz spendeten Radio Hamburg 7.982,84 EUR, KinderLicht e. V.2.602 EUR sowie ein Herz für Kinder 77.316 EUR sowie Privatpersonen.Die Verwirklichung des neuen Spielzimmers auf der Kinderstation verdanken wirdem Spendenparlament Hamburg, die das Projekt in Höhe von 24.608,46 EUR komplettfördert.Das kunsttherapeutische Projekt 'Tonkachelwand' wird mit 40.744,29 EUR von derBudnianer Hilfe e.V. gefördert, die Kletterwand von Privatspendern in Höhe von600 EUR sowie Mitarbeitenden der Daimler Benz AG mit 12.500 EUR unterstützt. Fürdie noch offene Spendensumme in Höhe von rund 55.000 EUR zur Finanzierung beiderProjekte werden noch Unterstützer gesucht. Spendenkonto: IBAN DE76 2005 05501500 6433 72, BIC: HASPDEHHXXX.https://www.kkh-wilhelmstift.de/neubau