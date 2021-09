Seite 2 ► Seite 1 von 2

- Plant Veda Foods Ltd. (oder das "")ein preisgekröntes Unternehmen für Alternativprodukte im Milchbereich, freut sich bekannt zu geben, dass Scott Wilson, ein Vertriebsexperte in der Lebensmittelindustrie, sich dem Unternehmen als Berater angeschlossen hat.Scott Wilson ist eine Führungspersönlichkeit im Vertrieb in der Lebensmittelbranche mit über 30 Jahren Erfahrung in der Leitung erfolgreicher Kampagnen zur Umsatzsteigerung in verschiedenen Einzelhandelskanälen, darunter konventionelle, Massen-, Drogerie- und Convenience-Kanäle. Den größten Teil seiner Karriere verbrachte er bei der DirectPlus Food Group, einem schnell wachsenden Vertriebs- und Merchandising-Unternehmen, das ein großes Portfolio von Premiummarken vertritt.Vor seinem Einstieg bei Plant Veda war Scott Vice President of Corporate Sales bei DirectPlus und leitete ein Team von 5 direkten und 45 indirekten nationalen, regionalen und Straßenverkaufsteams mit einem Gesamtbudget von über 150 Millionen Dollar. Im Laufe seiner Karriere erzielten Scott und sein Team durchgängig zweistellige jährliche Wachstumsraten und betreuten zahlreiche, mit Preisen ausgezeichnete Verkaufsteams."Scott hat uns maßgeblich dabei geholfen, die Grundlage für eine erstklassige Verkaufs- und Vertriebsorganisation bei Plant Veda zu schaffen", sagte Mayur Sajnani, Chief Revenue Officer bei Plant Veda. "Sein Fachwissen, seine Verbindungen und seine große Erfahrung in der Lebensmittelbranche werden äußerst wertvoll sein, während wir unser Geschäft weiter ausbauen."Plant Veda hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Umstellung des Konsumverhaltens auf eine pflanzenbasierte Lebensweise zu beschleunigen. Das Unternehmen hat dabei ein klares Ziel: die Verbesserung der Umwelt und der allgemeinen Gesundheit der Menschheit durch eine pflanzenbasierte Ernährung. Plant Veda ist es gelungen, preisgekrönte pflanzliche Molkereialternativen zu schaffen, die in Bezug auf Gesundheit und Geschmack besser sind als das Original. Plant Veda mischt weiterhin den Markt für milchfreie Produkte auf, indem man einzigartige, einmalige Produkte kreiert, die die Kunden die bisher konsumierten milchbasierten Produkte vergessen lassen.