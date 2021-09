Nels Aktienkurs kann heute zwar einen kleineren Kurssprung vollziehen, von einem Durchbruch nach oben kann bisher aber keine Rede sein. In der Spitze hat die Wasserstoff-Aktie an der Osloer Börse heute 14,825 Norwegische Kronen erreicht, aktuell werden aber nur noch 14,395 Norwegische Kronen für das Papier notiert. Die Nel ASA ist damit schon am unteren Ende einer ersten wichtigen charttechnischen Hürde nach unten abgeprallt. Ob der ...