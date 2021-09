High Tide wächst in drei Jahren um 733 % und wird von 'The Globe and Mail' in das Dreijahresranking der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas aufgenommen Nachrichtenquelle: IRW Press | 24.09.2021, 15:18 | | 42 0 | 0 24.09.2021, 15:18 | CALGARY, 24. September 2021 - High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HITI) (Nasdaq: HITI) (FWB: 2LYA), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Bedarfsartikel für den Cannabiskonsum erweitert hat, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Zeitschrift „The Globe and Mail“ unter die wachstumsstärksten kanadischen Unternehmen des Jahres 2021 gereiht wurde („der Bericht“). Der Bericht erstellt auf der Grundlage eines sorgfältig geprüften dreijährigen Umsatzwachstums eine Rangliste expansionsstarker kanadischer Unternehmen. Bei Betrachtung dieses Kriteriums belegte High Tide im Jahr 2021 mit einem Dreijahreswachstum von 733 % unter 448 Unternehmen den 82. Platz. „Die heutige Auszeichnung der Zeitschrift ‚The Globe and Mail‘, die zu den renommiertesten Tageszeitungen Kanadas zählt, ist eine weitere Bestätigung für die konstant positive operative Leistung von High Tide. Unser Team hat sich diese Auszeichnung damit verdient, dass wir in nur drei Jahren unseren Umsatz um ganze 733 % steigern konnten. Seit der Eröffnung unseres ersten Cannabis-Einzelhandelsgeschäfts im Oktober 2018 konnten wir als Unternehmen mit nur 160 Mitarbeitern auf knapp 100 Geschäftsstandorte mit über 900 Mitarbeitern anwachsen“, freut sich Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. „In den kommenden Monaten werden wir das Umsatzwachstum weiter forcieren, indem wir unser stationäres Geschäft und den Online-Handel sowohl organisch als auch durch strategische Übernahmen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa weiter ausbauen“, fügt Herr Grover hinzu. Das seit 2019 bestehende redaktionelle Ranking „Canada's Top Growing Companies“ zielt darauf ab, unternehmerische Leistungen in Kanada zu würdigen, indem wachstumsorientierte, unabhängige Unternehmen in Kanada vor den Vorhang geholt und bei ihrem Erfolg unterstützt werden. Es handelt sich dabei um ein freiwilliges Programm. Unternehmen, die daran teilnehmen möchten, müssen sich einem eingehenden Antragsverfahren unterziehen. Insgesamt 448 Unternehmen konnten sich für das diesjährige Ranking qualifizieren. Seite 2 ► Seite 1 von 3 High Tide Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







