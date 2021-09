Vor der mit Spannung erwarteten Bundestagswahl am kommenden Sonntag herrscht auch am KMU-Anleihemarkt reges Treiben. So stellt sich in der Kalenderwoche 38 (20.09. bis 24.09.21) Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH, den Fragen der Anleihen Finder Redaktion bezüglich der verschobenen Börsenzeichnungsphase des neuen reconcept Green Bonds II. „Es war keine Entscheidung gegen die Zeichnungsmöglichkeit über die Börse, sondern aufgrund der regen Nachfrage vielmehr eine bewusste Verlängerung der exklusiven Zeichnungsmöglichkeit über unsere Website www.reconcept.de/ir sowie über ausgewählte Partner. Deshalb haben wir die dafür vorgesehene Zeitspanne nun bis Januar 2022 verlängert, bevor interessierte Anleger dann vom 10. bis 21. Januar 2022 den Green Bond II auch über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität `DirectPlace` der Deutsche Börse AG zeichnen können“, so Reetz. Die neue reconcept-Anleihe 2022/28 (ISIN: DE000A3E5WT0) bietet einen jährlichen Zinskupon von 6,25% und hat ein Zielvolumen von bis zu 10 Mio. Euro.

Matthias Adamietz, Geschäftsführer der GW GrundWerk Capital Holding GmbH & Co. KG (GWC), hat im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche das Anleihe-Projekt „FMZ Hennef“ vorgestellt. „Der prosperierende Anleihemarkt ist aus unserer Sicht, der Markt mit der zur Zeit größten Chance und Anlegerakzeptanz. Das Fachmarktcenter in Hennef, entspricht unserer Handlungsmatrix und bietet damit genau das, was wir als `Weiterentwicklung und Refreshing` verstehen. Das Kapital fließt ausschließlich in das Objekt Hennef. Für weitere Immobilien werden wir neue Anleihen auflegen“, so Adamietz. Die fünfjährige Projekt-Anleihe (WKN A3H25F) der GWC wird jährlich mit 6,25% verzinst und hat ein Zielvolumen von 5,5 Mio. Euro. Der Duisburger Chemiekonzern PCC SE legt zum 1. Oktober 2021 eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Zinskupon von 4,00 % p.a. (ISIN: DE000A3MP4P9) auf. Es ist die nunmehr 80. Anleihe des Dauer-Emittenten. Ab einer Mindestanlage von 5.000 Euro kann die PCC-Anleihe 2021/26 über die Emittentin gezeichnet werden.