Notification on the acquisition of the voting rights Nachrichtenquelle: globenewswire | 24.09.2021, 15:30 | | 22 0 | 0 24.09.2021, 15:30 | Apranga APB received the notification from Minvista UAB and MG investment UAB about acquisition of the voting rights (see attachment). The declared threshold that was crossed - 75%. Date of threshold - 23 September 2021. The reason for crossing the threshold - acquisition of the voting rights. Gabrielius Morkūnas

Apranga Group CFO

+370 5 2390843

Attachment Notification on the acquisition of a block of shares 2021-09-23



