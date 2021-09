Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Lifespot Capital geht in die nächste Runde Lifespot Capital hat eine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. So kommen rund 3,2 Millionen Euro in die Kasse der Gesellschaft. Die Finanzierungsrunde war sechsfach überzeichnet. Das frische Geld wird zur Übernahme von Munich Hotel Partners …