München (ots) - Moderation: Frank Plasberg



Das Thema:



Nach der Wahl - vor dem Machtpoker?



Die Gäste:



Tilman Kuban (CDU, Bundesvorsitzender Junge Union)



Kevin Kühnert (SPD, stellv. Parteivorsitzender)





Alexander Graf Lambsdorff (FDP, stellv. Fraktionsvorsitzender)Renate Künast (B'90/Grüne, Bundestagsabgeordnete)Sascha Lobo ("Spiegel"-Kolumnist und Autor)Mariam Lau (Redakteurin im Politikressort der ZEIT)Selten gab es vor einer Wahl so viele offene Fragen: Bringt das Ergebnis einenklaren Sieger oder kommt danach die Stunde der Machttaktiker? Entscheidet amEnde die FDP, wer Kanzler wird? Oder haben SPD und Grüne auch die Möglichkeit,ein linkes Bündnis zu testen?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über dieaktuelle Internet-Seite ( http://www.hart-aber-fair.de ) ihre Meinung und Fragenan die Redaktion übermitteln. Die User können über http://www.hartaberfair.dewährend der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immererreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax: 0800/5678-679, E-Mail:hart-aber-fair@wdr.de .Pressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/558944-898,E-Mail: lars.jacob@DasErste.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/5029279OTS: ARD Das Erste