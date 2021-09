Die letzte große Aufwärtsbewegung reichte von Mitte März letzten Jahres und 21,95 US-Dollar an das mittelfristige Ziel gelegen 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement sowie der Kursmarke von 71,38 US-Dollar aufwärts. Dort ist der Wert wie erwartet zur Unterseite abgeprallt und auf die zentrale Unterstützung gelegen um 56,25 US-Dollar zurückgesetzt. Nun läuft in diesem Bereich eine Stabilisierungsphase an, die im Erfolgsfall ein Ende des laufenden Abwärtstrends bedeuten könnte. Auf jeden Fall sollte dieser Wert nun einer strengeren Beobachtung unterzogen werden.

Pullback gestartet

Sämtliche Long-Ansätze sind auf aktuellem Niveau rein spekulativ, Zugewinne an den EMA 50 bei 59,22 und darüber an die laufende Abwärtstrendlinie um 61,48 US-Dollar wären durchaus im Rahmen eines Pullbacks möglich. Aber erst nach Ausbruch aus dem laufenden Abwärtstrend sowie der Kursmarke von mindestens 62,40 US-Dollar dürfte es zu einem Kaufsignal mit Zielen bei 65,86 US-Dollar und den aktuellen Jahreshochs von 71,38 US-Dollar kommen. Sollte der zentrale Unterstützungsbereich von 56,25 US-Dollar bärisch gekreuzt werden, ließe dies Abschläge auf den EMA 200 bei 52,97 US-Dollar vermuten.