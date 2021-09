Corona macht Deutsche zu Aktionären

Die Corona-Krise hat das Anlageverhalten der Deutschen beeinflusst. Die steigenden Aktienkurse nach dem kurzen Einbruch zu Beginn der Pandemie haben das Vertrauen der Bevölkerung in Aktieninvestitionen eher gestärkt als geschwächt. 27 Prozent der Deutschen insgesamt haben größeres Zutrauen in diese Anlageform gewonnen, unter den Aktionär:innen sind es sogar 47 Prozent. Dies sind Ergebnisse der repräsentativen Studie “Aktienkultur in Deutschland”, für die im Juli und August 2021 insgesamt 2.000 Deutsche ab 18 Jahren online befragt wurden.

Der Höhenflug der Börsen hat besonders die unter 35-Jährigen beeindruckt: Bei 41 Prozent der 18- bis 24-Jährigen ist das Vertrauen in den Aktienkauf mit den Kursanstiegen gewachsen, bei den 25- bis 34-Jährigen waren es 42 Prozent. Die Börsenrekorde beeindruckten Männer stärker als Frauen: 34 Prozent der männlichen und 21 Prozent der weiblichen Befragten gaben an, dass sie seitdem stärker in Aktien vertrauen.