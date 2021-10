Unilever zuversichtlich Gastautor: Bernhard Brandl | 21.09.1999, 15:07 | | 30 0 | 0 21.09.1999, 15:07 | Im voraus zu Präsentationen von Unilever, einem der Weltmarktführer im Konsumbereich, in dieser Woche in London, Rotterdam und New York, wurde mitgeteilt, dass Unilever zuversichtlich ist, in Zukunft die Expansionspolitik fortführen zu können. Die Wachstumsraten sollen erhöht werden, indem sich das Unternehmen auf die Kraft einiger weniger führender Marken, bei denen Unilever ein Wachstum von 5 bis 8 Prozent erwartet, beschränkt. Das Unternehmen erwartet eine Steigerung der operativen Margen um einen halben Prozentpunkt pro Jahr. Aktueller Kurs/Unilever: 66,5 Euro (+0,40 Euro oder +0,61%)

