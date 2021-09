BioVaxys bereitet sich auf bahnbrechende Studie zur reduzierten ACE2-Bindungsfähigkeit von haptenmodifizierten SARS-CoV-2-Proteinen vor

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - - Bessere Verträglichkeit im

Vergleich zu mRNA und Adenovirus-Vektor-Impfstoffen möglich



- Produktionsvereinbarung mit Millipore-Sigma für SARS-CoV-2-Impfstoffversorgung

unterzeichnet



BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) ("BioVaxys" oder

"Unternehmen") hat heute bekannt gegeben, eine wissenschaftlich bahnbrechende

Studie über die reduzierten ACE2-Bindungsfähigkeiten des Hapten-modifizierten

Spike-Proteins eingeleitet zu haben, das die Grundlage von BVX-0320, dem

SARS-CoV-2-Impfstoff des Unternehmens, bildet.





Viele mit SARS-CoV-2 infizierte Patienten entwickeln eine Lungenentzündung, diezu akuter Atemnot führen kann. Einige Patienten entwickeln Herzbeschwerden undHerz-Kreislauf-Verletzungen.In ihrer von Experten begutachteten Forschungsarbeit "SARS-CoV-2 binds plateletACE2 to enhance thrombosis in COVID-19" (dt. "SARS-CoV-2 bindet BlutplättchenACE2 und verstärkt Thrombose bei COVID-19"), veröffentlicht im Journal ofHematological Oncology, kommen S. Zhang et.al .1 zu dem Schluss, dass dieRezeptorbindungsdomäne (RBD) des SARS-CoV-2-Spike-Proteins an den ACE2-Rezeptorbindet und dass diese Bindung von SARS-CoV-2 an ACE2 verhindert, dass das EnzymAngiotensin II umwandelt, wodurch es vermehrt zu Lungen- undHerz-Kreislauf-Problemen kommt. Die derzeit verfügbaren Impfstoffe, unabhängigdavon, ob sie aus rekombinantem Volllängen- oder Teil-Spike-Proteinen bestehen,können zu seltenen, aber lebensbedrohlichen Nebenwirkungen wie abnormalerBlutgerinnung oder Myokarditis führen. Diese Toxizität kann durch unerwünschteBindung des Impfstoff-Spike-Proteins an ACE2-Rezeptoren im Herzen oder durchPlättchenfaktor 4 verursacht werden. Der Impfstoff von Biovaxys gegen COVID-19,BVX-0320, enthält einen Teil des Spike-Proteins, das durch das HaptenDinitrophenyl (DNP) modifiziert wird. Biovaxys geht davon aus, dass dashaptenisierte Spike-Protein eine stark verminderte Fähigkeit zur Bindung an ACE2aufweist, was zu einer stark verminderten Impfstofftoxizität führen würde.David Berd, MD, Chief Medical Officer von Biovaxys, betonte, dass "Biovaxys dieBindung des haptenisierten Spike-Proteins mit dem nicht haptenisiertenvergleichen wird. Die Ergebnisse könnten Belege dafür liefern, dass unserImpfstoff das Risiko für einige der schwerwiegendsten beobachtetenNebenwirkungen der Impfstoffe verringert hat."James Passin, CEO von BioVaxys, erklärte: "Die Haptenisierung als Methode zurHemmung der ACE2-Bindungsfähigkeit des Spike-Proteins bei gleichzeitigerErhöhung seiner Immunogenität könnte sich als entscheidender Faktor bei der