Kissigs Portfoliocheck: In Frank Sands Depot sorgt Align Technology für den richtigen Biss

In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.In meinem 158. Portfoliocheck blicke ich wieder einmal in das Depot von, der auf dominierende Unternehmen mit starkem, profitablem Wachstum setzt. Diese müssen stets Sands sechs Kriterien für "dominierende Wachstumsunternehmen" erfüllen: nachhaltiges überdurchschnittliches Gewinnwachstum, Marktführerschaft in ihrer jeweiligen Branche, bedeutende Wettbewerbsvorteile (), ein einzigartiges Geschäftsmodell, eine klare Philosophie sowie einen Wert schöpfenden Fokus, Finanzstärke und eine angemessene Bewertung im Hinblick auf Markt- und Geschäftsaussichten.

: Habe Amazon, Facebook, MercadoLibre, Sea Limited, VISA auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot/Wiki.

Am Ende des 2. Quartals hielt Frank Sands 77 Werte im Portfolio, darunter 7 Neuaufnahmen. Seine Turnover-Rate lag bei 5% und sein Depotvolumen bei $59 Mrd.Communication Services bleiben mit einem Anteil von 33,4% weiter der Spitzensektor, während Technology mit 30% den zweiten Platz mit einem Zuwachs von gut 8% behaupten konnte. Es folgen nahezu unverändert zyklische Konsumwerte mit 15%, Healthcare mit 12% und Financial Services mit 6,5%.Auf den ersten vier Plätzen gab es keine Veränderungen in Frank Sands Depot.bleibt mit fast 11% unangefochten an der Spitze vorund. Neue Nummer fünf ist nun, die sich um drei Ränge verbessert haben, vor Neueinsteigerund. Bei[ WKN: 590375], einem Spezialisten für Zahnkosmetik, hat sich Frank Sands bereits vor dreieinhalb Jahren eingekauft, als der Kurs um die $250 notierte. An seinem Aktienbestand hat er seitdem nur wenig verändert und kann sich daher über eine knappe Verdreifachung seines eingesetzten Kapitals freuen - die Align mit nun bereits 3% Gewichtung auch in seine TOP 10 geführt hat.