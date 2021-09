Ausverkauf bei dynaCERT!

Die Kursentwicklung von dynaCERT treibt den Aktionären heute Tränen in die Augen. Immerhin wird die Aktie mit einem Minus von rund fünf Prozent abgestraft. Der Preis für einen Anteilsschein liegt daher jetzt nur noch bei 0,15 EUR. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen?

Kursverlauf von dynaCERT der letzten drei Monate.

Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Da dynaCERT mit hoher Geschwindigkeit auf eine wichtige Unterstützung zu rauscht. Schließlich genügt ein weiterer Rutsch von rund sechs Prozent, um das aktuelle 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Dieser untere Wendepunkt lag bisher bei 0,14 EUR. In den nächsten Sitzungen fällt also die Entscheidung.

Anleger, die von den Geschäftsaussichten von dynaCERT überzeugt sind, könnten die aktuellen Kurse zum Einstieg nutzen. Denn die Aktie ist heute mit einem ordentlichen Rabatt zu haben. Wer ohnehin auf der Baisse-Seite engagiert ist, dürfte sich heute über weitere Gewinne freuen.

