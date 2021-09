Bei Nel ASA ertönt das Signal zur Attacke!

Nel ASA legt heute einen Traumstart hin. So springt der Kurs um rund fünf Prozent nach oben. Damit valutiert der Titel nun bei 1,45 EUR. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund drei Prozent für neue Monatshochs. Dieses Hoch verläuft bei 1,49 EUR. Börsianer sollten daher Nel ASA in den nächsten Tagen genau unter die Lupe nehmen.

Anleger, die von dem Geschäftsmodell nicht überzeugt sind, bekommen die Chance, ihre Baisse-Positionen aufzustocken. Schließlich bieten die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Rabatt. Für alle Nel ASA-Aktionäre dürfte der heutige Tag dagegen ein Festtag sein.

