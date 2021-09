SenioResidenz AG - Kapitalerhöhung 2021 erfolgreich abgeschlossen

Die SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) veröffentlichte heute, dass im Rahmen der ordentlichen Kapitalerhöhung insgesamt 638'868 neue Namenaktien zu einem Bezugs-/Platzierungspreis von CHF 52.00 je Aktie gezeichnet und platziert wurden. Die Kapitalerhöhung stiess bei den Investoren auf grosses Interesse und war deutlich überzeichnet. Mit dem Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung von rund CHF 33 Mio. kann die SenioResidenz AG ihre langfristig orientierte Wachstumsstrategie fortführen und das bestehende Immobilienportfolio durch Zukäufe weiter ausbauen.



Der Verwaltungsrat der SenioResidenz AG hat die nicht ausgeübten Bezugsrechte der Bank J. Safra Sarasin AG zur weiteren Zuteilung an neue oder bestehende Investoren der Gesellschaft zugewiesen. Das bestehende Aktionariat der Gesellschaft konnte im Rahmen der Kapitalerhöhung erneut verbreitert werden.



Die Liberierung der neuen Namenaktien erfolgt am 30. September 2021. Nach dem Vollzug der Kapitalerhöhung, beträgt das Aktienkapital der Gesellschaft neu CHF 117'807'259.20, eingeteilt in 2'555'472 Namenaktien mit Nennwert von CHF 46.10 pro Aktie. Der erste Handelstag der neu auszugebenden Namenaktien an der BX Swiss AG ist voraussichtlich der 1. Oktober 2021. Die neuen Aktien werden für das gesamte Geschäftsjahr 2021 vollumfänglich dividendenberechtigt sein.

