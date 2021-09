Zoomlion ist führend in seiner Industrie beim Kappen der Kohlenstoffemissionen und dem Erreichen der Kohlenstoffneutralität durch grüne intelligente Produktion und Produkte

CHANGSHA, China, 24. Sept. 2021 /PRNewswire/ -- Aktuell bemühen sich Länder im Einklang mit dem Pariser Abkommen, Ihre Kohlenstoffemissionen zu kappen und die Ziele der Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) nimmt in dieser Hinsicht eine Vorreiterrolle in seiner Branche ein: Der Konzern fördert durch den Aufbau intelligenter grüner Fabriken und die kontinuierliche Verbesserung von Fertigungsprozessen die grüne Transformation und Entwicklung und leistet so einen Beitrag zum sparsamen Umgang mit Energie, zur Emissionsreduzierung und zur effizienten Nutzung von Ressourcen.

Grüne Produktion