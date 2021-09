Huawei veröffentlicht den Bericht "Intelligent World 2030" zur Erforschung der Trends im nächsten Jahrzehnt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei veranstaltete zusammen mit

Industriepartnern das Intelligent World 2030 Forum. David Wang, Executive

Director und President of ICT Products & Solutions von Huawei, veröffentlichte

den Bericht "Intelligent World 2030" mit einer Grundsatzrede zum Thema "

Exploring the Intelligent World 2030 ". Es ist das erste Mal, dass Huawei

quantitative und qualitative Methoden einsetzt, um die intelligente Welt des

nächsten Jahrzehnts systematisch zu beschreiben und Branchentrends zu

prognostizieren, um der Industrie zu helfen, neue Möglichkeiten zu erkennen und

neue Werte zu entdecken.



In den vergangenen drei Jahren hat Huawei einen intensiven Austausch mit mehr

als 1.000 Akademikern, Kunden und Partnern aus der Branche geführt, mehr als

2.000 Workshops organisiert und Daten und Methoden von maßgeblichen

Organisationen wie den Vereinten Nationen, dem Weltwirtschaftsforum und der

Weltgesundheitsorganisation herangezogen. Huawei hat Erkenntnisse aus

wissenschaftlichen Fachzeitschriften wie Nature und IEEE gewonnen und sich das

Wissen einschlägiger Branchenverbände und Beratungsunternehmen sowie von

Experten innerhalb und außerhalb von Huawei zunutze gemacht. Im Rahmen dieser

Bemühungen hat Huawei den Bericht "Intelligent World 2030" entwickelt, der

Einblicke in die IKT-Technologie und Anwendungstrends des nächsten Jahrzehnts

bietet.







die Erforschung auf der Makroebene vor. Es wird erläutert, wie IKT-Technologien

kritische Probleme und Herausforderungen der menschlichen Entwicklung lösen

können und welche neuen Möglichkeiten sich für Organisationen und Einzelpersonen

ergeben. Auf Branchenebene untersucht der Bericht die zukünftigen Technologien

und Entwicklungsrichtungen von Kommunikationsnetzen, Computern, digitaler

Energie und intelligenten Automobillösungen.



Wang sagte: "Vor 30 Jahren haben wir beschlossen, das Leben durch Kommunikation

zu bereichern. Vor 10 Jahren haben wir beschlossen, jeden Winkel der Welt zu

verbinden, um eine bessere, vernetzte Welt zu schaffen. Unsere Vision und

Mission ist es, jedem Menschen, jedem Haus und jedem Unternehmen die digitale

Welt näher zu bringen und eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zu

schaffen. Wir sind der festen Überzeugung, dass eine brillante, intelligente

Welt in immer schnellerem Tempo entsteht."



Viele hochkarätige Gäste waren eingeladen, auf dem Forum zu sprechen, darunter

der renommierte Zukunftsforscher Steven Johnson, der Gründungsvorsitzende der

World Electric Vehicle Association Chen Qingquan, der Co-Präsident des Roland

Berg Global Management Committee Denis Depoux und der Vizepräsident der China

Academy of Information and Communications Technology (CAICT) Wang Zhiqin. Sie

tauschten ihre Erkenntnisse über die intelligente Welt aus und erörterten, wie

IKT die sozioökonomische Entwicklung besser vorantreiben können.



Wie der bekannte Futurist und Wissenschaftsautor Steven Johnson sagte, treten

wir in eine Ära des exponentiellen Wachstums ein. Die kommenden Jahrzehnte

werden von einem goldenen Zeitalter der Zusammenarbeit zwischen menschlicher und

maschineller Intelligenz geprägt sein, und Algorithmen werden die menschliche

Intelligenz verbessern. Mit dem exponentiellen Wachstum der Technologie wird die

gesamte Gesellschaft profitieren.



Das Intelligent World 2030 Forum ist das erste Mal, dass Huawei systematisch

Spitzenforschung und Einblicke in das nächste Jahrzehnt vermittelt. Dieser

Wissensaustausch wird einen großen Wert für die gesellschaftliche Entwicklung

haben, insbesondere für die globale digitale Transformation und die digitale

Wirtschaft.



Die Vorstellungskraft wird bestimmen, wie weit wir in die Zukunft gehen werden,

das Handeln wird bestimmen, wie schnell wir die Zukunft erreichen werden, und

der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu gestalten. Auf dem Weg zur

intelligenten Welt gibt es noch viele Herausforderungen zu bewältigen. Wie David

Wang am Ende seiner Rede sagte: "Wir glauben, dass die größte Weisheit in

gemeinsamen Ideen zu finden ist. Träume sind die wichtigste Triebkraft für den

sozialen Fortschritt. Lassen Sie uns auf dem Weg ins nächste Jahrzehnt gemeinsam

an der Gestaltung einer besseren, intelligenten Welt arbeiten."



Weitere Informationen finden Sie unter https://www.huawei.com/en/giv



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1633199/1.jpg



Pressekontakt:



Xueping Mi

mixueping@huawei.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100745/5029463

OTS: Huawei





Der Bericht schlägt acht disziplinen- und bereichsübergreifende Richtungen fürdie Erforschung auf der Makroebene vor. Es wird erläutert, wie IKT-Technologienkritische Probleme und Herausforderungen der menschlichen Entwicklung lösenkönnen und welche neuen Möglichkeiten sich für Organisationen und Einzelpersonenergeben. Auf Branchenebene untersucht der Bericht die zukünftigen Technologienund Entwicklungsrichtungen von Kommunikationsnetzen, Computern, digitalerEnergie und intelligenten Automobillösungen.Wang sagte: "Vor 30 Jahren haben wir beschlossen, das Leben durch Kommunikationzu bereichern. Vor 10 Jahren haben wir beschlossen, jeden Winkel der Welt zuverbinden, um eine bessere, vernetzte Welt zu schaffen. Unsere Vision undMission ist es, jedem Menschen, jedem Haus und jedem Unternehmen die digitaleWelt näher zu bringen und eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zuschaffen. Wir sind der festen Überzeugung, dass eine brillante, intelligenteWelt in immer schnellerem Tempo entsteht."Viele hochkarätige Gäste waren eingeladen, auf dem Forum zu sprechen, darunterder renommierte Zukunftsforscher Steven Johnson, der Gründungsvorsitzende derWorld Electric Vehicle Association Chen Qingquan, der Co-Präsident des RolandBerg Global Management Committee Denis Depoux und der Vizepräsident der ChinaAcademy of Information and Communications Technology (CAICT) Wang Zhiqin. Sietauschten ihre Erkenntnisse über die intelligente Welt aus und erörterten, wieIKT die sozioökonomische Entwicklung besser vorantreiben können.Wie der bekannte Futurist und Wissenschaftsautor Steven Johnson sagte, tretenwir in eine Ära des exponentiellen Wachstums ein. Die kommenden Jahrzehntewerden von einem goldenen Zeitalter der Zusammenarbeit zwischen menschlicher undmaschineller Intelligenz geprägt sein, und Algorithmen werden die menschlicheIntelligenz verbessern. Mit dem exponentiellen Wachstum der Technologie wird diegesamte Gesellschaft profitieren.Das Intelligent World 2030 Forum ist das erste Mal, dass Huawei systematischSpitzenforschung und Einblicke in das nächste Jahrzehnt vermittelt. DieserWissensaustausch wird einen großen Wert für die gesellschaftliche Entwicklunghaben, insbesondere für die globale digitale Transformation und die digitaleWirtschaft.Die Vorstellungskraft wird bestimmen, wie weit wir in die Zukunft gehen werden,das Handeln wird bestimmen, wie schnell wir die Zukunft erreichen werden, undder beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu gestalten. Auf dem Weg zurintelligenten Welt gibt es noch viele Herausforderungen zu bewältigen. Wie DavidWang am Ende seiner Rede sagte: "Wir glauben, dass die größte Weisheit ingemeinsamen Ideen zu finden ist. Träume sind die wichtigste Triebkraft für densozialen Fortschritt. Lassen Sie uns auf dem Weg ins nächste Jahrzehnt gemeinsaman der Gestaltung einer besseren, intelligenten Welt arbeiten."Weitere Informationen finden Sie unter https://www.huawei.com/en/givFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1633199/1.jpgPressekontakt:Xueping Mimixueping@huawei.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/100745/5029463OTS: Huawei