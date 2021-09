Nel ASA: Neuer Großauftrag. Jetzt kommt Schwung in die Aktie! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 24.09.2021, 18:44 | | 27 0 24.09.2021, 18:44 | Foto: www.anlegerverlag.de In den vergangenen Tagen und Wochen war es relativ ruhig geworden um den norwegischen Elektrolyseur-Spezialisten Nel ASA. Seit der Bekanntgabe der Geschäftszahlen für das zweite Quartal gab es so gut wie keine News mehr. Das ändert sich heute nun schlagartig. Denn wie das Unternehmen soeben veröffentlicht hat, konnten die Norweger einen neuen Großauftrag an Land ziehen. Der Auftraggeber kommt aus Großbritannien… Der Gasversorger SGN hat bei Nel ASA einen 5 Megawatt Elektrolyseur geordert, um ein Heizungsnetz an der schottischen Ostküste mit 100 Prozent Wasserstoff zu betreiben. Der Aktienkurs von Nel ASA macht daraufhin echte Luftsprünge. Nachdem die Aktie bereits in den vergangenen zwei Tagen vier bzw. sogar viereinhalb Prozent zulegen konnte, verzeichnet der Kurs heute abermals einen Zugewinn von rund vier Prozent und klettert damit über die Marke von 1,40 Euro. Fazit: Bei Nel ASA kann es jetzt ganz schnell gehen. Doch wohin geht die Reise? Müssen Aktionäre durch ein weiteres Tal der Tränen? Oder schafft Nel endlich die Aufwärtstrendwende? Angesichts der brisanten Situation haben wir Nel ASA genau unter die Lupe genommen. Hier können Sie die Ergebnisse abrufen. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

