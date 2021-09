China hat heute einmal mehr klar gestellt, dass es Kryptowährungen nicht dulden wird und damit die Kurse von Bictoin, Ethereum & Co unter Druck gebracht. Warum aber geht China so drastisch gegen Kryptowährungen vor?

China hat heute einmal mehr klar gestellt, dass es Kryptowährungen nicht dulden wird und damit die Kurse von Bictoin, Ethereum & Co unter Druck gebracht. Warum aber geht China so drastisch gegen Kryptowährungen vor? Der Haupt-Grund dürfte die Angst vor Kapitalflucht sein. Heute die Märkte zwischenzeitlich unter Druck aufgrund der Sorgen um Evergrande, aber dier US-Indizes dann wenig verändert. Auffallend aber sind die weiter steigenden Renditen (nicht nur für) US-Staatsanleihen - man beginnt das Tapering einzupreisen und ist sich unsicher, ob die Inflation aufgrund der steigenden Energiepreise und der Lieferketten-Probleme nicht doch dauerhafter ist. Was passiert beim Dax am Montag nach der Bundestagswahl?

