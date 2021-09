BioNTech: Dieses Kursziel ist der absolute Wahnsinn! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 24.09.2021, 19:48 | | 77 0 24.09.2021, 19:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei BioNTech war in den vergangenen Tagen einiges los. Zunächst die Diskrepanzen in den USA, als die US-Regierung zunächst in Sachen dritter Impfung vorgeprescht war und die FDA dann ein wenig zurückruderte. Gleichzeitig laufen Studien und Zulassungsverfahren für die Freigabe des Impfstoffs bei Kindern. Da passt es ins Bild, dass das Investmenthaus Bryan Garnier jetzt mit einer neuen Analyse aufwarten und ein Hammer-Kursziel ausgegeben hat… Denn geht es nach Analystin Olga Smolentseva hat der Kurs enormes Potenzial. Eine angemessene Bewertung liege demnach bei 451 US-Dollar. Aus heutiger Sicht ein Potenzial von rund 100 US-Dollar oder knapp 30 Prozent. Heute muss BioNTech an der Nasdaq dagegen zunächst einmal Verluste hinnehmen. Die Aktie rutscht wieder unter die Marke von 350 US-Dollar und valutiert derzeit bei 341 USD. Ein Minus von etwas mehr als drei Prozent. Fazit: Kann BioNTech sein Potenzial wirklich ausschöpfen oder liegt der größte Teil der Rallye schon hinter uns? Angesichts der hochspannenden Entwicklung haben wir die BioNTech-Aktie einmal genau unter die Lupe genommen und mögliche Szenarien skizziert. Diese Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

