NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger an der Wall Street haben nach der jüngsten Kurserholung erst einmal einen Gang zurückgeschaltet. Die wichtigsten Aktienindizes bewegten sich am Freitag nur wenig.

Börsianer begründeten die Zurückhaltung unter anderen mit einer Mahnung der chinesischen Zentralbank, die sich abermals kritisch zu Kryptowährungen äußerte. Alle Transaktionen seien illegal, stellte die People's Bank of China fest. Für zusätzliche Belastung sorge weiter die Unsicherheit um den chinesischen Immobilienriesen Evergrande, hieß es. Dieser hat nach wie vor mit Zahlungsproblemen zu kämpfen.