eToro lanciert DeFi-Portfolio und bietet Anlegern eine sofortige Diversifizierung in mehrere wichtige DeFi-Kryptoassets

London (ots/PRNewswire) - eToro, die globale Multi-Asset-Investmentplattform,

hat heute ein DeFi-Portfolio aufgelegt, das Anlegern ein langfristiges

Engagement in Schlüsselprojekte des DeFi-Ecosystems bietet und es ihnen

ermöglicht, Teil einer der innovativsten Entwicklungen im Finanzbereich zu

werden.



Dezentrale Finanzierung (DeFi) ist eine Bewegung, die darauf abzielt,

traditionelle Finanzvermittler zu umgehen, indem Finanzdienstleistungen auf die

Blockchain übertragen werden. Anstatt nur Transaktionen zu dezentralisieren (wie

bei Bitcoin), zielt DeFi darauf ab, größere Teile der Finanzindustrie zu

dezentralisieren. Dies wird durch Smart Contracts erreicht, d. h. durch

Schnipsel von Computercode, die es ermöglichen, komplexe Überweisungen und

Vereinbarungen auf der Blockchain durchzuführen, ohne dass die Genehmigung einer

zentralen Behörde erforderlich ist.





Das DeFi-Portfolio von eToro umfasst elf DeFi-Kryptoassets: Ether (ETH), Uniswap(UNI), Chainlink (LINK), Aave (AAVE), Compound (COMP), Yearn.finance (YFI),Decentraland (MANA), Polygon (MATIC), Algorand (ALGO), Basic Attention Token(BAT) und Maker (MKR).Dani Brinker, Leiter der Portfolio-Investitionen bei eToro, kommentiert: "DeFiist eine der meistdiskutierten Innovationen in der Finanzwelt, mit Tausenden vonneuen Kryptoassets, die in den letzten Monaten entstanden sind. Aber fürMenschen, die nicht die Zeit haben, die Whitepaper zu jeder Anlage zu studieren,kann der Markt wie ein Minenfeld erscheinen. Indem wir eine Auswahl vonKryptoassets in einem DeFi CopyPortfolio zusammenfassen, übernehmen wir dieschwere Arbeit und ermöglichen unseren Kunden, sich zu engagieren und das Risikoüber eine Vielzahl von Kryptos zu streuen."eToro Portfolios bieten Anlegern ein fertiges, vollständig zugeteiltesEngagement in verschiedenen Marktthemen. Die eToro Portfolios sind langfristigeAnlagelösungen, die ein diversifiziertes Engagement ohne Verwaltungsgebührenbieten, indem sie mehrere Vermögenswerte nach einer definierten Methodik bündelnund einen passiven Investmentansatz verwenden."Die dezentrale Finanzierung ist eine Blockchain-basierte Form der Finanzierung,die sich nicht auf zentrale Finanzintermediäre wie Makler, Börsen oder Bankenverlässt, um traditionelle Finanzinstrumente anzubieten, und stattdessenintelligente Verträge auf Blockchains nutzt", erklärt Brinker. "SowohlSmart-Contract-Blockchains als auch eine Auswahl an führenden Protokollen sindim Portfolio enthalten, so dass Sie in jede Ecke von DeFi eintauchen können -von Uniswap bis Yearn und darüber hinaus - ohne stundenlange Recherchen