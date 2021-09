Pflichtmitteilung:

Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, PEA/KMU-qualifiziert), ein französisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf wissenschaftlicher Innovation zur Vorbeugung und Bekämpfung von Stoffwechselkrankheiten, gibt die Konsolidierung der Entwicklung innovativer natürlicher Gesundheitslösungen durch die Integration der Erforschung von in Neukaledonien produzierten Mikroalgen im Rahmen einer exklusiven Vereinbarung mit ADECAL Technopole (Agence de Développement Économique de la Nouvelle Calédonie) und dem Meeresforschungsinstitut IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer) bekannt. Dieses Programm soll es ermöglichen, eine Bank mit Mikroalgenstämmen mit hohem Potenzial zu entwickeln, die von ADECAL Technopole und vom IFREMER seit 2013 im Rahmen des gemeinsamen Forschungsprojekts „AMICAL“ in Neukaledonien ausgewählt wurden.

Valbiotis wird die notwendigen Arbeitsschritte zum Nachweis des gesundheitlichen Nutzens der Mikroalgenstämme in seiner präklinischen Plattform in Riom durchführen, wobei angestrebt wird, neue Patente anzumelden. Nach Abschluss dieser wissenschaftlichen Validierung wird in Neukaledonien mit einer bereits vorhandenen, funktionsfähigen Pilotinfrastruktur die Produktion für den industriellen Maßstab sichergestellt. Die erforderliche Technologie und das nötige Know-how werden an private Betreiber übertragen. Um diese neuen Gesundheitslösungen vermarkten zu können, müssen sie in den USA den Status „GRAS“ und in Europa den Status „Novel Food“ (neuartiges Lebensmittel) erhalten. Derartige Produkte dürfen in Lebensmitteln enthalten sein, als Nahrungsergänzungsmittel angeboten oder als medizinische Ernährung formuliert werden.

Im Rahmen der trilateralen Vereinbarung mit ADECAL Technopole und dem IFREMER werden Valbiotis die exklusiven kommerziellen Nutzungsrechte dieser Mikroalgen gewährt1. Der Markt für Mikroalgen wird jährlich um 3,5 Prozent wachsen und bis 2024 ein Volumen von 3,8 Milliarden US-Dollar erreichen2.

Sébastien PELTIER, CEO und Vorstandsvorsitzender von Valbiotis, äußert sich dazu wie folgt: „Dieses Forschungs- und Entwicklungsprogramm ist für mich seit vielen Jahren eine Herzensangelegenheit. Ich freue mich sehr über die gemeinsame Umsetzung mit ADECAL Technopole und dem IFREMER. Die Nutzung sowohl terrestrischer als auch maritimer pflanzlicher Ressourcen kann eine Lösung für die gesundheitlichen Bedürfnisse von morgen bieten. Dieser wachsende Markt profitiert von der weltweit starken Nachfrage nach innovativen, natürlichen und wirksamen Wirkstoffen für die Gesundheit. Die Identifizierung und Kombination pflanzlicher Wirkstoffe stehen bei uns im Mittelpunkt unserer Fachkompetenz. Daher ist es nur folgerichtig, dass wir unser Know-how auch auf Meeresbiotechnologien und Mikroalgen erweitern, deren vorteilhafte Eigenschaften wohl zur Anmeldung neuer Patente führen dürften. Darüber hinaus ist es für Valbiotis im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung ein wichtiges Ziel, zur Schaffung einer innovativen, in der Mikroalgenproduktion tätigen Branche in Neukaledonien beizutragen, am lokalen Wirtschaftswachstum teilzuhaben und die biologische Vielfalt der Lagune langfristig zu verbessern.“