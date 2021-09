TAAT ist mittlerweile in über 1.000 US-Läden erhältlich - in den USA wurden bis dato mehr als 600.000 Packungen verkauft

LAS VEGAS und VANCOUVER, 24. SEPTEMBER 2021 - TAAT GLOBAL ALTERNATIVES INC. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) freut sich bekannt zu geben, dass sein nikotinfreies und tabakfreies Vorzeigeprodukt TAAT aktuell in mehr als 1.000 Einzelhandelsläden in den Vereinigten Staaten (einschließlich Puerto Rico) angeboten wird - rund zehn Monate, nachdem TAAT im Dezember 2020 erstmals in den Vereinigten Staaten im Bundesstaat Ohio auf den Markt kam. Darüber hinaus wurden mittlerweile insgesamt über 600.000 TAAT-Packungen in den Vereinigten Staaten verkauft, was einer Gesamtmenge von mehr als zwölf Millionen Sticks entspricht, die für Raucher im gesetzlichen Alter eine bessere Wahl darstellen.

In seiner Pressemeldung vom 17. August 2021 gab das Unternehmen bekannt, dass es in nur zwei Monaten sein Vertriebsnetz für TAAT auf sieben neue US-Bundesstaaten erweitert hat - kurz nachdem in einer Pressemeldung vom 6. August 2021 angekündigt worden war, dass sich die Anzahl der Läden bundesweit auf rund 500 Verkaufsstandorte erhöht hat. Knapp zwei Monate später hat sich diese Zahl nun in etwa verdoppelt, und nach dem Hinzugewinn einer ganzen Handelskette mit 147 Läden in Michigan (wie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 25. August 2021 mitgeteilt) sowie mehreren Einzelhändlern in den südlichen und westlichen Regionen der Vereinigten Staaten (siehe nachstehende Landkarte) können nun insgesamt mehr als 1.000 TAAT-Einzelhandelspartner bestätigt werden. Die interaktive Karte mit den Ladenstandorten kann auf TryTAAT unter dem nachfolgendem Link aufgerufen werden (für den Zugang muss man über 21 Jahre alt sein): https://trytaat.com/pages/sca-store-locator

Neben dem kontinuierlichen Ausbau der Marktpräsenz von TAAT in den Vereinigten Staaten plant das Unternehmen derzeit Markteinführungskampagnen in mehreren Überseemärkten, darunter Großbritannien, Irland und Australien. Zur Abwicklung von Bestellungen des exklusiven Vertriebspartners für Großbritannien und Irland hat in dieser Woche die erste TAAT-Lieferung den Produktionsbetrieb des TAAT-Auftragsherstellers verlassen und wird voraussichtlich Ende des Monats am Bestimmungsort ankommen. Des Weiteren könnte sich die Markteinführung von TAAT in Puerto Rico als vorteilhaft erweisen, da dort die Verbrauchssteuer mit 5,10 USD pro Packung1 die höchste in den gesamten Vereinigten Staaten ist. TAAT könnte so als tabakfreies Produkt zu einer preislich attraktiven Alternative für Raucher über 21 Jahre werden. Zum Vergleich: Die höchste Tabaksteuer auf dem US-amerikanischen Festland wird im District of Columbia mit 4,50 USD pro Packung eingehoben, den niedrigsten Steuersatz bezahlt man in Missouri mit 0,17 USD pro Packung. Der Gesamtdurchschnitt liegt bei 1,91 USD pro Packung1.