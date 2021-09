Huawei gewinnt den WWF Climate Solver Award 2020

BEIJING, 25. September 2021 /PRNewswire/ -- Climate Action Week - 2021 Der vom World Wide Fund for Nature (WWF) und Phoenix TV mitorganisierte internationale Klimagipfel der Zero Carbon Mission (nachstehend "Gipfel" genannt) fand am 22. September in Peking statt. Auf der Veranstaltung wurde Huawei Technologies Co., Ltd. (nachfolgend "Huawei" genannt) mit dem WWF Climate Solver Award 2020 für seine weltweit führende FusionSolar Smart PV-Lösung ausgezeichnet.

Der diesjährige Gipfel hat offiziell den jährlichen Carbon Neutrality Action Leadership Award ins Leben gerufen, der auf der Grundlage der Initiative Science Based Targets (SBTi) und der von den Vereinten Nationen unterstützten Initiative Race to Zero entwickelt wurde, um Einzelpersonen zu erkennen, Teams und Projekte mit herausragenden Leistungen in den Bereichen unternehmerisches Engagement, Innovation in der Technologie, ergebnisorientierte Maßnahmen und wirkungsvolle Kommunikation mit dem Ziel, Unternehmen zu ermutigen, Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels zu ergreifen, verschiedene Industriezweige dazu zu bringen, Emissionsreduktionsziele festzulegen, und ein Beispiel für solche Maßnahmen zu setzen.

Der Carbon Neutrality Actor - Climate Solver of the Year Award ist ein wichtiger Bestandteil des Carbon Neutrality Action Leadership Award und basiert auf dem WWF Climate solver-Programm, einem Jahresprogramm, das 2011 in China gestartet wurde. Es zielt darauf ab, günstige Bedingungen für die Förderung von Klimatechnologien mit revolutionärem Potenzial zu schaffen, indem innovative kohlenstoffarme Technologien identifiziert und ausgewählt werden, um zur Verwirklichung des Ziels beizutragen, den globalen durchschnittlichen Temperaturanstieg unter 2 zu halten.

Seit seiner Einführung im Jahr 2011 wurden 34 innovative Technologien mit geringem CO2-Ausstoß ausgezeichnet. Die Bewerbungen für den Climate Solver Award 2020-2021 wurden im Dezember 2020 eröffnet und im März dieses Jahres abgeschlossen. Nach einer rigorosen Compliance-Überprüfung, Primärwahlen, zwei Bewertungsrunden durch Experten, der Erfassung des Emissionsreduktionspotenzials und Antworten vor Ort wurde die Huawei FusionSolar Smart PV-Lösung aus einer Vielzahl von Kandidaten als Gewinner ausgewählt.