Huawei bringt 11 szenariobasierte Lösungen auf den Markt

SHENZHEN, China, Sept. 25, 2021 /PRNewswire/ -- Am 2. Tag der HUAWEI CONNECT 2021 hielt Herr Peng Zhongyang, Vorstandsmitglied von Huawei, Präsident der Enterprise Business Group, eine Grundsatzrede zum Thema "Diving into Digital for a Brighter Future" drei Schwerpunktbereiche Szenario, Modelle und Ökosystem zur Vision und Zukunft der industriellen digitalen Transformation vorzuschlagen. Während der Veranstaltung veröffentlichte Huawei 11 innovative szenariobasierte Lösungen für Kunden in den Bereichen öffentliche Dienstleistungen, Transport, Finanzen, Energie und Fertigung. Durch die kontinuierliche Zusammenarbeit mit Partnern zielt Huawei darauf ab, die Kundenanforderungen in verschiedenen Phasen der digitalen Transformation zu erfüllen, Herausforderungen anzugehen, neue Chancen für die Transformation zu nutzen und Werte für die Branche zu schaffen.

Herr Peng Zhongyang, Vorstandsmitglied von Huawei, Präsident der Enterprise Business Group, sagte: "Huawei wird weiterhin in die digitale Welt eintauchen - mit Fokus auf Szenarien, Modelle und Partner - um Kunden dabei zu helfen, ihre digitale Transformation erfolgreich zu gestalten. Wir integrieren IKT in reale Szenarien und Prozesse und entwickeln ein neues Modell der Beratung, Integration und operativen Unterstützung. Unser Ziel ist es, die Bedürfnisse und Visionen unserer Kunden vollständig zu verstehen und sie dann in die Realität umzusetzen. Wir ermutigen Partner, sich von der Rolle als Kanäle zu Kompetenzpartnern zu entwickeln und ein Partnersystem aufzubauen, das gemeinsam mit Huawei wächst, innoviert und gewinnt."

Eintauchen in die Digitale - Fokus auf Szenarien, Modelle und Partner

Das Eintauchen in die digitale Welt ist ein iterativer Prozess. Da die digitale Transformation zu einem Branchenkonsens geworden ist, wurde der Fokus von der Frage, ob man digital wird oder nicht, auf die Frage, wie man digital wird, verlagert. Um Unternehmenskunden dabei zu unterstützen, Modelle zu innovieren, Qualität und Effizienz zu verbessern, die Erfahrung zu verbessern und die Widerstandsfähigkeit zu stärken, hob Huawei drei Schwerpunktbereiche für das Eintauchen in die digitale Welt hervor.

Szenario Digitalisierung: Huawei glaubt, dass der Schlüssel zur weiteren Integration von IKT und Geschäftsprozessen in den folgenden drei Aspekten liegt: vom Hilfssystem bis zum Kern/ Produktionssystem, vom Führungscockpit bis zu Details von Betriebsszenarien, und von der Digitalisierung einer Domain bis zur umfassenden Digitalisierung aller Szenarien. Huawei hat kontinuierlich Erfahrungen mit verschiedenen Szenarien gesammelt, vertieft sein Wissen in jedem Szenario und ist daher in der Lage, wichtige geschäftliche Probleme der Branche anzugehen.