Letzte Woche schrien die Sonnenscheinanleger am Montag auf: DAX machte am Montag einen kräftigen Kurseinbruch durch – Minus 470 Punkte vom Freitgasschluss im Tief.

Katastrophenszenarien wurden aufgemacht. Dabei war und ist immer noch eine Korrektur überfällig. Und die lange Phase der beinahe ungebrochenen Kursanstiege seit den Märztiefs des letzten Jahres ist zwar schön für Investierte, aber Aktienanleger haben durchaus auch andere Kursphasen erlebt. Die Seitwärtsentwicklung der letzten Monate gibt hierfür vielleicht einen Vorgeschmack. Auf jeden Fall war der Rückschlag am Donnerstag bereits wieder „aufgeholt“. War nichts mit Korrektur. Vorerst.

Zu bedenken bleibt, dass die Engpässe in vielen Sektoren mit Vorprodukten auf Dauer auch das Wachstum beeinträchtigen oder bremsen sollten. Dazu die immer noch schwelende Unsicherheit über Evergrande und mögliche weitere Regulierungen für die Big tech’s in China. Tapering. Inflationsanstieg. Bundestagswahl. Gäbe genug mögliche Sollbruchstellen für einen weiteren Kursanstieg. Also Bange-machen gilt nicht. Aber Korrekturen sind weiterhin denkbar. Auch die Charttechnik zeigt Gaps und ist angeschlagen.

Letzten Samstag starteten wir mit einem Rückblick – wie immer: KW37: Woche beendete unter 15.500 den Handel. Keine gute Vorlage. News von Steinhoff, Mutares, Encavis, Dt. Konsum, B+S, BayWa u.a. Und am Sonntag setzten wir die Reihe „Small, but sexy“ fort. Werte die gerade gegen einen Gesamtmarkttrend sich behaupten könnten, da sie sich in „Sondersituationen“ befinden. Und weniger „mit dem Gesamtmarkt schwimmen“

„small, but sexy“- TEIL1: B+S Banksysteme AG ist im Kerngeschäft weiterhin auf Wachstum eingestellt. Zahlen am 30.09. sollten das bestätigen. Dazu eine Beteiligung.

„small, but sexy?“-TEIL2: mVISE AG. Nichts wird bleiben wie es ist. Chance durch Reverse Takeover?

Montag – Schock für Sonnenscheinanleger – der Markt kann auch fallen.

Nach einem Start bei 15.259,50 Punkten scheinen alle Widerstände zu brechen. Sogar der Marke von 15.000 kam man bedrohlich nah. Jedoch erholt sich der Markt zumindest von seinen Tiefs bei 15.019,45 Punkten wieder leicht bis auf 15.132,06 Punkten. Dienstag schien alles möglich: Technische Gegenbewegung oder freier Fall. An diesem Tag gab es keine „grossen Meldungen grosser Konzerne“ – Zittern vor Evergrande Ausfall mal aussen vor.