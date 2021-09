Nel ASA: Kommt jetzt die Kursvedopplung?

Im Januar war die Welt für die Wasserstoff-Fans noch in Ordnung. Die Aktien markierten ein Top nach dem anderen und vor allem Nel ASA konnte überzeugen. Doch seitdem befindet sich die Branche in der Krise. Zwar konnte sich Nel dem Abwärtssog zunächst ein wenig entziehen, hat es die Norweger in den vergangenen Woche umso heftiger erwischt. Doch jetzt könnte wieder so richtig Bewegung in den Kurs kommen…

Schließlich hat das Investmenthaus Barclays gestern eine neue Einschätzung veröffentlicht und bewertet Nel ab sofort mit “overweight”. Das Kursziel liege demnach bei 25 norwegischen Kronen. Damit könnten sich die Norweger ausgehend vom letzten Schlusskurs also verdoppeln! Ein Grund für die optimistische Einschätzung der Analysten ist ein neuer Großauftrag des Gasversorgers SGN aus Großbritannien für einen Elektrolyseur mit einer Leistung von 5 Megawatt.

Fazit: Nel ASA könnte also kurz vor einer neuen Rallye stehen. Aber 100 Prozent Gewinnpotenzial? Ist das nicht etwas übertrieben? Angesichts dieser Fragen haben wir Aktie und Unternehmen genau unter die Lupe genommen. Unsere Ergebnisse können Sie an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenfrei nachlesen. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

