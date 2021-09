SAB Biotherapeutics (SAB), ein auf die klinische Phase spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit einer neuartigen Immuntherapieplattform, die zielgerichtete, hochwirksame, vollständig humane polyklonale Antikörper ohne menschliche Spender produziert, hat heute bekannt gegeben, dass ein unabhängiges Data Safety Monitoring Board (DSMB) die Überprüfung der Zwischenanalyse der vorab definierten Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten von SAB-185 im Phase-2-Teil der Studie ACTIV-2 abgeschlossen hat und die Überführung in Phase 3 empfiehlt. SAB-185 ist ein vollständig humaner, zielgerichteter, breit neutralisierender polyklonaler Antikörper-Wirkstoffkandidat zur Behandlung von nicht-hospitalisierten Patienten mit leichtem bis mittelschwerem COVID-19. Er wird in der Studie ACTIV-2 geprüft, die vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) – das zu den NIH (National Institutes of Health, USA) gehört – in Zusammenarbeit mit der AIDS Clinical Trials Group finanziert und durchgeführt wird. Da die vorab definierten Aufstiegskriterien erfüllt sind, wird SAB-185 nun in die Phase-3-Studie überführt.

„Der Übergang von SAB-185 in die Phase 3 ist ein bedeutender Meilenstein für unsere Immuntherapieplattform DiversitAb, die auf einzigartige Art vollständig humane, zielgerichtete polyklonale Antikörper produziert, die zur Behandlung eines breiten Spektrums an Infektionskrankheiten und sonstigen Erkrankungen anwendbar sind“, so Dr. Eddie J. Sullivan, PhD, Mitbegründer, President und Chief Executive Officer von SAB Biotherapeutics. „Die jüngste Veröffentlichung nichtklinischer Daten, die eine effektive Neutralisierung mehrerer neu aufgetretener SARS-CoV-2-Varianten durch SAB-185 belegen, lieferte einen weiteren Nachweis für das Potenzial von SAB-185, eine wirksame Behandlungsoption für leichte bis mittelschwere COVID-19 zu werden. Wir sehen nun dem Abschluss der Phase-3-Studie entgegen und freuen uns – sofern die Ergebnisse dies unterstützen – auf die Möglichkeit, SAB-185 den vielen COVID-19-Patienten zur Verfügung zu stellen, die von dieser persistenten und rasch evolvierenden Krankheit betroffen sind.“

Die niedrigere und die höhere Dosis von SAB-185, die in Phase 2 getestet wurden, erreichten das vorab definierte Wirksamkeitsziel für den Übergang zu Phase 3 und erwiesen sich bei der Zwischenanalyse als sicher. Die NIAID- und SAB-Forscher sind derzeit dabei, die bevorzugte Dosis für die Phase-3-Prüfung festzulegen.