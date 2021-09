Mit der Aktie des kanadischen Rohstoffkonzerns Lundin Mining war in den letzten Wochen und Monaten kein Blumentopf zu gewinnen.

Ob sich daran so schnell etwas ändern wird, bleibt abzuwarten, nachdem sich die charttechnische Lage der Aktie zuletzt noch einmal deutlich eintrübte.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie vom 24.08. hieß es unter anderem „[…] In den letzten Wochen versuchte sich Lundin Mining nun daran, im Bereich von 10,0 CAD / 12,0 CAD einen Boden auszubilden. Das Vorhaben könnte aber vor dem Scheitern stehen, denn kürzlich unterschritt die Aktie die Unterstützung von 10,0 CAD. Nur eine rasche und möglichst nachhaltige Rückkehr über die 10,0 CAD würde die Lage entspannen. Sollte es der Aktie nicht gelingen, über die 10,0 CAD zurückzukehren, könnte eine weitere Ausdehnung der Bewegung auf 8,5 CAD drohen.“



In den letzten Tagen / Wochen entwickelte sich das zuletzt an dieser Stelle skizzierte Szenario. Zwar versuchte sich Lundin Mining zunächst daran, sich oberhalb von 10,0 CAD festzusetzen, doch dauerhaft gelang das Unterfangen nicht. Das Abwärtspotential brach sich schließlich in Richtung 8,5 CAD Bahn.

Mit Erreichen der 8,5 CAD setzte bei der Aktie schließlich Gegenwehr ein. Noch ist der Vorstoß jedoch mit Vorsicht zu genießen, notiert die Aktie doch noch immer unterhalb der wichtigen Widerstände von 9,5 CAD und 10,0 CAD. Erst ein deutlicher Sprung über die 10,0 CAD würde das Chartbild aus unserer Sicht aufhellen.

Kurzum. Mit dem Erreichen der 8,5 CAD hat die Korrektur einen weiteren Tiefpunkt erreicht. Die derzeit zu beobachtende Erholung verläuft noch vergleichsweise zögerlich. Darüber hinaus muss sie noch ihre Nachhaltigkeit unter Beweis stellen. Für Lundin Mining muss es darum gehen, die Erholung zumindest über die 9,5 CAD / 10,0 CAD zu führen, um das Chartbild zu entspannen. Unter die 8,5 CAD sollte es in der aktuellen Situation tunlichst nicht mehr gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.