Nel ASA: Hier könnte sich jetzt richtig was entwickeln!

Seit Januar befindet sich die gesamte Wasserstoffbranche im Krisenmodus. Doch vor allem bei Nel ASA könnte sich das Blatt jetzt wenden. Denn nachdem die Aktie in den vergangenen Wochen vor allem nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das zweite Quartal heftig in die Knie gezwungen wurde, kann der norwegische Elektrolyseur-Spezialist jetzt endlich mal wieder positiv überraschen. So gab es zum Wochenausklang gleich zwei gute Nachrichten!

Zum einen vermeldete Nel ASA einen Großauftrag aus dem Vereinigten Königreich. Der Gasversorger SGN hat einen 5-Megawatt-Elektrolyseur bestellt, um damit in Schottland ein komplettes Heizsystem mit Wasserstoff zu betreiben. Dieser Auftrag war für Barclays Grund genug, die Einschätzung zu Nel ASA zu überdenken. Das Investmenthaus bewertet Nel jetzt mit “overweight” und sieht das Kursziel bei 25 norwegischen Kronen. Ein Potenzial von 80 Prozent!

Fazit: Bei Nel ASA kann es jetzt ganz schnell gehen. Doch wohin geht die Reise? Müssen Aktionäre durch ein weiteres Tal der Tränen? Oder schafft Nel endlich die Aufwärtstrendwende? Angesichts der brisanten Situation haben wir Nel ASA genau unter die Lupe genommen. Hier können Sie die Ergebnisse abrufen.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

