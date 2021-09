Die Leidenszeit der Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA manifestierte sich zuletzt in einer stark ausgeprägten Handelsspanne; allerdings auf vergleichsweise niedrigem Kursniveau.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 17.08. hieß es unter anderem „[…] Nachdem der Versuch, die 1,50 Euro / 1,57 Euro zurückzuerobern, gescheitert war, verließen die Aktie die Kräfte. Ohne größeren Widerstand knickte der Wert weiter ein und ist nun drauf und dran, die massive Unterstützung bei 1,34 Euro signifikant zu unterschreiten. Der Bereich um 1,34 Euro erlangte während zurückliegender Korrekturbewegungen seine Relevanz. Um die aktuell angespannte Charttechnik adäquat darzustellen und mögliche Bewegungsziele auf der Unterseite abzuleiten, haben wir auf einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis zurückgegriffen. Sollte sich der Bruch der 1,34 Euro weiter manifestieren (nur eine rasche und möglichst dynamische Rückkehr über diese Marke könnte das Szenario abwenden), so könnte es für die Aktie noch einmal brenzlig werden. Im oberen Chart lassen sich mögliche Unterstützungen erst bei 1,18 Euro sowie 1,00 Euro ausmachen...“



In den letzten Wochen bildete sich im Bereich von 1,25 Euro eine weitere Unterstützung heraus. In Verbindung mit den 1,50 / 1,57 Euro bilden sie die eingangs thematisierte Handelsspanne.

Nel ASA nahm am Freitag (24.09.) Fahrt auf. Die Aktie profitierte von der Nachricht, dass das Unternehmen einen frischen Auftragseingang vermelden konnte.

Mit Schwung und Dynamik lief die Aktie den Bereich um 1,50 Euro an. Zu einem signifikanten Ausbruch über die 1,50 Euro kam es nicht. So blieben auch die 1,57 Euro unberührt. Obwohl Nel ASA mit dem Unterfangen (vorerst) scheiterte, hat sich die Lage für die Aktie etwas entspannt. Zum einen konnte sie die Unterstützung bei 1,25 Euro entlasten, zum anderen hat sie sich dicht an die Zone 1,50 / 1,57 Euro herangearbeitet.

Kurzum. Für Nel ASA gilt es. Die Aktie muss die gute Ausgangslage in klare Signale umwandeln. Hierzu müsste Nel ASA nachhaltig über die 1,57 Euro ausbrechen. Sollte es hingegen zu einem Rücksetzer unter die 1,25 Euro kommen, muss die Lage neu bewertet werden.