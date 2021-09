Noch dominiert die bereits seit Monaten währende Korrektur das Handelsgeschehen im Sektor.

Unsere letzte Kommentierung zu Cresco Labs überschrieben wir am 10.09. mit „Das hätte nicht passieren dürfen“. Damals hieß es unter anderem „[…] Lange Zeit stemmte sich die Aktie des Cannabis-Unternehmens gegen den drohenden Verlust der eminent wichtigen Unterstützung von 10,0 US-Dollar. Bereits die letzten Handelstage ließen aber erahnen, dass dieses Ringen möglicherweise vergeblich sein könnte. Zuletzt verschärfte sich die charttechnische Lage, nachdem die Aktie auf der Unterseite weiter in Bedrängnis geriet und sich immer weiter von den 10,0 US-Dollar entfernte. […] Mittlerweile scheint die Aktie Kurs auf die genannte Unterstützung um 7,8 US-Dollar zu nehmen. Die Bewegung ist überverkauft. Die Aktie wäre damit eigentlich reif für eine Erholung. Damit etwaige Vorstöße auf der Oberseite aber Relevanz erlangen können, müssen sie Cresco Labs zurück über die 10,0 US-Dollar führen. Unterhalb von 7,8 US-Dollar würde mit der Zone um 6,7 US-Dollar eine weitere potentielle Unterstützung warten. […]“.

In der Folgezeit dehnte sich die Korrektur auf der Unterseite zunächst weiter aus. Der zuletzt thematisierte Unterstützungsbereich um 7,8 US-Dollar wurde fast erreicht. Cresco Labs bekam im Bereich von 8,0 US-Dollar Boden unter die Füße.

In den letzten Handelstagen oszillierte die Aktie zwischen den 8,0 US-Dollar und 9,0 US-Dollar. Am Freitag (24.09.) setzte die Aktie aber über die 9,0 US-Dollar und verbuchte gleichzeitig ein veritables Tagesplus von mehr als 5 Prozent. Gelingt der Aktie nun der Durchmarsch in Richtung 10 US-Dollar?

Nach dem sehr robusten Wochenausklang kommt dem Wochenstart nun eine gewisse Bedeutung zu. Kann die Aktie die veritable Aufwärtsdynamik in die neue Woche hinüber retten? Die nächsten Handelstage werden es zeigen (müssen). Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Cresco Labs muss deutlich über die 10,0 US-Dollar laufen, um das Thema Bodenbildung voranzubringen. Gleichzeitig gilt es, auf der Unterseite nicht weiter in Bedrängnis zu geraten. Insofern sollten etwaige Rücksetzer auf 8,0 US-Dollar / 7,8 US-Dollar begrenzt bleiben…