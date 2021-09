Nel ASA? Plug Power? Ballard Power? Morgan Stanley legt sich fest!

Die Experten von Morgan Stanley haben den kompletten Wasserstoffsektor einer gründlichen Analyse unterzogen wie die Kollegen von CNBC gestern berichteten. Dabei haben die Analysten jedoch nicht nur den Gesamtmarkt unter die Lupe genommen, sondern auch ihre Top-Favoriten aus dem gesamten Sektor benannt. Die Ergebnisse dürften den ein oder anderen Anleger hierzulande vermutlich stark überraschen…

So haben die Experten unter den europäischen Unternehmen unter anderem auch den norwegischen Elektrolyseur-Spezialisten Nel ASA auf ihrer Hitliste. Und das obwohl der Aktienkurs von Nel ASA zuletzt alles andere als Freude machte. Schließlich befindet sich der Titel unter dem Strich seit Januar in einem stabilen Abwärtstrend. Allerdings konnten die Norweger zuletzt bei rund 1,20 Euro eine wichtige Unterstützung ausbilden, von wo aus es in den vergangenen Tagen kräftig nach oben ging…

Fazit: Ist die langfristige Perspektive von Nel ASA wirklich so überragend? Wir haben das Unternehmen ebenfalls analysiert und Chancen, aber auch Risiken, herausgearbeitet. Die Ergebnisse haben wir für Sie in einem eBook zusammengefasst, das Sie heute ausnahmsweise kostenfrei herunterladen können. Hier können Sie die Ergebnisse abrufen.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Nel ASA-Analyse einfach hier klicken.