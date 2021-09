Alternativzählung:

Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt den Abschluss der lila 3=13827 durch ein angedeutetes EDT in Form eines Zigzags (orangene A=13323, orangene B=11264, orangene C=13827) in der blauen 5 nebst der korrektiven lila 4=8612 (Zigzag-X-Flat-X2-Triangle mit blauer W=11669, blauer X=12279, blauer Y=8819, blauer X2=9996, blauer Z=8612) sowie laufenden lila 5 (bisher 16030).Seit dem Bruch der grünen 0-b-Linie (derzeit bei 1522x) kommt für die Interpretation der lila 5 nur noch ein Grundmuster (Impuls oder Zigzag) in Frage.Die lila 5 kann – ausgehend von 8612 – mit orangener 1=13461, orangener 2=11324 sowie orangener 3 (bisher 16030) gezählt werden. Die orangene 3 ist oberhalb der 100er Ausdehnung 16173 und eventuell sogar 161er Ausdehnung 19170 (orangene Fibos) zu erwarten und kann mit dem nächsten Hoch fertig gezählt werden. Das 23er Ziel der fehlenden orangenen 4 liegt derzeit bei 14919 (hellblaue Fibos). Sollte die orangene 3 unterhalb 19170 bleiben muss die orangene 5 dann entweder als kurze oder als gedehnte Welle verlaufen. Dieses Szenario würde gut zur aktuellen Entwicklung im DJI passen.Sollte bei 16030 aber bereits die kurze orangene Alt: 3 beendet worden sein, so reicht nach der orangenen Alt: 4 (23er Ziel 14919 – hellblaue Fibos) ein knappes Hoch oberhalb 16030 in der orangenen Alt: 5 aus, um eine blaue Alt: 1 oder sogar die gesamte lila Alt: 5/schwarze Alt: 1 abzuschliessen. Die Tiefe des anschliessenden Rücklaufs wäre ein Unterscheidungsmerkmal für die blaue Alt: 2 bzw. schwarze Alt: 2 (grauer Pfad).In der lila 5 kann – ausgehend von 8612 – die blaue W bzw. vollständige schwarze Alt: 1 (bisher 16030; orangene A=13461, orangene B=11324, orangene C bisher 16030) gezählt werden. Die internen Strukturen der orangenen C sind identisch zur orangenen 3 aus dem impulsiven Count.