BioNTech? Nel ASA? Steinhoff? Das sind die Top-Favoriten für die Zeit nach der Bundestagswahl!

Morgen ist es also soweit. Die Deutschen treten den Gang zur Wahlurne an. Laut Medienberichten wurde selten eine Bundestagswahl im Ausland so sehr beäugt wie diese im Jahr 2021. Denn es könnte zu einer extremen Änderung in der Politik kommen. Auch an der Börse wird die Wahl mit Hochspannung erwartet. Doch es gibt auch Aktien, die unabhängig vom Wahlausgang sehr gute Chancen haben, am Montag durch die Decke zu gehen…

Anleger-Tipp: Pünktlich zur Bundestagswahl haben wir die größten Aktienfavoriten für die Zeit nach dem Wahlsonntag für Sie zusammengestellt.

Denn die Märkte hassen nichts mehr als Unsicherheit. Und die ist am Montag vermutlich vom Tisch. So oder so. Damit könnte auch an den Aktienmärkten endlich der Deckel wegfliegen. Schließlich notieren Dax, MDax und TecDAX in unmittelbarer Schlagdistanz zu ihren Allzeit- oder zumindest Mehrjahreshochs. Hier fehlt also nicht mehr viel, um neue massive Kaufsignale zu generieren und es gibt einige Aktien, die davon besonders profitieren werden.

