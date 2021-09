Valneva: Herber Rückschlag! Ist der Traum schon ausgeträumt?

Was ist das denn jetzt? Nach einer recht erfolgreichen Börsenwoche musste der französische Impfstoffhersteller Valneva am Freitag einen herben Rückschlag hinnehmen. Am Ende stand je nach Handelsplatz ein Minus von rund acht Prozent in den Büchern. Damit fiel Valneva auf etwa 13,20 Euro zurück. Nach drei äußerst positiven Sitzungen war das so kurz vor dem Wochenende ein richtig Nackenschlag für alle Aktionäre…

Noch am Donnerstag Abend schien die Welt für Valneva völlig in Ordnung. Am Dienstag kletterte der Kurs schließlich über 13 Prozent, worauf am Mittwoch ein Plus von über 10 Prozent folgte, ehe Valneva am Donnerstag mit +6 Prozent noch einmal einen drauf setzen konnte. Für Spannung in der kommenden Woche ist also gesorgt, denn es bleibt abzuwarten, wie Valneva den jüngsten Absturz verdauen kann.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

