Kurz und knapp von GOLDINVEST Redaktion präsentiert

Der westafrikanische Staat Mali hat hierzulande eine einseitige Presse. Wer googelt, findet zuallererst Schlagworte wie „islamistischer Terror“ oder die Frage nach dem Sinn des "Auslandseinsatzes deutscher Truppen". Erst wer weiterblättert, stößt auf die Tatsache, dass Mali der viertgrößte Goldproduzent Afrikas ist und das „Who is Who“ der Bergbauindustrie im Land vertreten ist.



Die bekannten Namen reichen von Barrick über Endeavour bis hin zu B2 Gold. Sie alle produzieren in dem kostengünstigen Land Mali zu durchschnittlichen Betriebskosten (AISC) von 600 bis 800 USD höchst profitabel und werden dies wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren tun. Im Jahr 2019 betrug die Goldproduktion in Mali 2,3 Millionen Unzen. Die bekannten Reserven werden auf 26 Millionen Unzen geschätzt.

zum Artikel ---> hier

Conico Ltd. serviert zum Saisonende eine weitere massive Entdeckung

Conico Ltd. (ASX: CNJ; FRA: BDD) hat die wetterbedingt stark verkürzte Bohrsaison auf Grönland mit einer weiteren neuen Entdeckung erfolgreich beendet und plant für das kommende Jahr eine wesentlich längere Explorationskampagne, die bereits im April beginnen soll. Bis dahin wird das Unternehmen die gewonnen, umfangreichen Daten auswerten und vor allem die Analysen von insgesamt 14 Bohrlöchern (3.480 Meter) veröffentlichen, wobei an allen drei Bohrstandorten Miki, Sortekap und Cascata Sulphidmineralisierung durchteuft wurde.

zum Artikel ---> hier

Group Ten Metals: Erste Stillwater West-Ressource rückt immer näher!

Group Ten Metals (WKN A2AN4B / TSXV PGE) hat ein großes Ziel für diesen Herbst/Winter: Der kanadische Explorer will die erste Ressourcenschätzung überhaupt zu dem riesigen Stillwater West-Projekt in Montana – direkt angrenzend an den Platin- und Palladium-Minenkomplex von Sibanye Stillwater – vorlegen. Und dieser für jede Explorationsgesellschaft äußerst bedeutende Meilenstein rückt immer näher! Denn die unabhängigen Experten von SGS Geological Services haben gerade einen Besuch auf dem Projekt abgeschlossen.

zum Artikel ---> hier

Goliath mit 100% Trefferquote: Das Monster wächst weiter

24 Bohrungen hat Goliath Resources (TSX-V GOT / Frankfurt B4IF) bislang in der Surebet-Zone seines Golddigger-Projekts durchgeführt – und 24 Treffer gelandet. Denn auch die jetzt gemeldete Bohrung GD-21-24 vom Bohrstandort Real Deal erbrachte einen Abschnitt von 21,72 Metern Länge mit starker Aderbildung und Brekzien mit bis zu 10% Sulphiden. Darin ähnelt auch dieser Bohrabschnitte anderen Intervallen von Bohrungen auf der Gold- und Silberzone Surebet.

zum Artikel ---> hier

Nova Minerals: Weitere, große Goldentdeckung auf dem Estelle-Projekt

Einmal mehr erweitert Nova Minerals (WKN A2H9WL / ASX NVA) das Potenzial des riesigen Goldprojekts Estelle in Alaska. Das Unternehmen von CEO Christopher Gerteisen nämlich hat weitere, hochgradige Goldzonen in den Prospektionsgebieten Train und Shoeshine entdeckt, die durch Gesteinsproben mit Goldgehalten von unter anderem 30,4 g/t, 24,5 g/t, 21,6 g/t, 7,5 g/t, 5,7 g/t und 5,4 g/t nachgewiesen wurden!

zum Artikel ---> hier

Treffer: Sitka Gold bohrt 20,3 Meter mit 1,65 g/t Gold im Yukon

Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FRA:1RF) hat die ersten vielversprechenden Zwischenergebnisse von seinem noch laufenden Sommerbohrprogramm auf dem RC Gold Projekt im Yukon geliefert. Veröffentlicht wurden die ersten drei von insgesamt 19 Bohrungen, die inzwischen auf dem Zielgebiet Eiger niedergebracht worden sind. Insgesamt wurde auf einer Länge von 6.494 Metern gebohrt, um die aus vier Bohrungen bestehende Entdeckung aus dem vorigen Jahr genauer zu bestimmen.

zum Artikel ---> hier

Saturn Oil & Gas: Oxbow-Reserven von 43,3 Mio. BOE unabhängig bestätigt

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX-V: SOIL, FWB: SMK) hat die Öl- und Gasreserven seines kürzlich erworbenen Oxbow-Assets in Saskatechwan von unabhängigen Prüfern nach den strengen Vorgaben des National Instrument 51-101 – Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities bewerten lassen. Der so genannte „Oxbow-Bericht“ wurde von Ryder Scott Company-Canada, einer der ältesten und angesehensten Firmen für die Bewertung von Öl- und Gas-Assets in Kanada angefertigt.

zum Artikel ---> hier

Große Goldproduzenten historisch unterbewertet

Laut den Experten von Metals Focus liegt die Bewertung der großen Goldgesellschaften immer noch auf niedrigem Niveau – trotz sinkender Verschuldung und steigender Dividenden. In einer vor Kurzem veröffentlichten Studie legt das unabhängige Research-Haus dar, dass die Nettoverschuldung der Peer Group vom Hoch bei 32 Mrd. USD im Jahr 2013 auf jetzt noch 6 Mrd. USD gefallen ist. Verbesserte Margen, auch auf Grund eines steigenden Goldpreises haben es den Gesellschaften erlaubt, ihre Dividenden zu erhöhen und teilweise sogar Aktienrückkaufprogramme zu beginnen.

zum Artikel ---> hier

O2Gold: Kolumbianische Goldproduktion innerhalb von 12 Monaten?

Der Goldpreis kämpft noch immer darum, die Marke von 1.800 USD nachhaltig zu überwinden und muss dabei immer wieder auch Rücksetzer hinnehmen. Das hat bei vielen Goldgesellschaften dazu geführt, dass die Kurse zuletzt konsolidierten. Wer, wie wir bei GOLDINVEST.de, aber von einem langfristig steigenden Goldpreis ausgeht, könnte gerade in diesem Umfeld einige „Schnäppchen“ auftun.Auch das Unternehmen, auf das wir unsere Leser heute aufmerksam machen möchten, könnte in diese Kategorie fallen. O2Gold (WKN A2QNJD / TSXV OTGO)

zum Artikel ---> hier

Japan und China sichern sich Vormachtstellung im globalen Batterie-Separatoren-Geschäft

Wer erlöst High Purity Alumina (HPA) von seinem langweiligen Image? Die australische Börsenplattform Stockhead hat jüngst einen guten Anfang gemacht und die hochreine Keramik als „Hallelujah Material“ für Batterien und insbesondere Batterie-Separatoren bezeichnet. Zur Killerapplikation könnte die Beschichtung von Batterie-Separatoren mit HPA-Nano-Partikeln werden. Darauf setzen bekanntlich spezialisierte HPA-Unternehmen wie FYI Resources (ASX: FYI; FRA: SDL)

zum Artikel ---> hier

Matodor Minings starke Bohrergebnisse eröffnen weiteres Potenzial

Nicht nur Börsenstar New Found Gold kann mit spektakulären Goldfunden aus Neufundland aufwarten, auch die australische Matador Mining (ASX MZZ / FSE: MA3) meldet immer wieder Volltreffer von ihrem Cape Ray-Goldprojekt. Und als solchen kann man die heute präsentierten 19 Meter mit 4,2 g/t Gold mit Fug und Recht bezeichnen, zumal ein Abschnitt von 1 Meter Länge 30,6 g/t Gold aufweist und die Vererzung nur 9 Meter unter der Oberfläche beginnt!

zum Artikel ---> hier

First Graphene erweitert Graphenproduktportfolio erneut

Graphenproduzent First Graphene (ASX FGR / WKN A2ABY7) erweitert sein Produktportfolio erneut. Man hat ein zweites so genanntes Masterbatch-Produkt entwickelt, das für die Beimischung zu einer ganzen Reihe von Plastik- und Gummimaterialien gedacht ist. Ziel ist es, einen schnellen Zugang zum Markt zu schaffen.

zum Artikel ---> hier

Vorschau

Demnächst auf GOLDINVEST



Cybin Inc.



Cybin konzentriert sich auf die Entwicklung von psychedelischen Therapeutika durch Wirkstoffforschungsplattformen, innovative Verabreichungssysteme Verabreichungssysteme, neuartige Formulierungsansätze und potenzielle Behandlungsmethoden für psychiatrische Störungen.



Psychische Erkrankungen existieren nicht im luftleeren Raum - sie haben Auswirkungen auf die Betroffenen und ihr Umfeld. Jeder vierte Mensch ist irgendwann in seinem Leben von einer psychischen Erkrankung betroffen, und diejenigen, die eine psychisch kranke Person betreuen, leiden noch häufiger unter Angstzuständen oder Depressionen.

zum Unternehmensprofil ---> hier