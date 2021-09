Steinhoff: Das passiert nächste Woche!

Steinhoff-Aktionären und -Verantwortlichen dürfte in der vergangenen Woche ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen sein. Denn am Donnerstag hat das zuständige Amsterdamer Bezirksgericht dem Vergleich zugestimmt, den Steinhoff in den vergangenen Monaten mit seiner Gläubigern ausgehandelt hatte. Damit gewinnt die Konsolidierung bei Steinhoff weiter an Konturen, sodass auch die kommende Woche extrem wichtig wird…

An der Börse war das Gerichtsurteil genauso erwartet worden. Denn der Aktienkurs reagierte kaum auf die Entscheidung aus Amsterdam. Seitdem sich Steinhoff in der zweiten Augusthälfte mehr als verdoppeln konnte, oszilliert der Kurs unter hohen Schwankungen im Bereich von 0,20 Euro. Zuletzt ging die Aktie mit einem Schlusskurs von 0,187 Euro ins Wochenende. In der kommenden Woche wird es nun also darauf ankommen, das aktuelle Niveau zunächst einmal zu verteidigen.

War das nun bei Steinhoff der finale Befreiungsschlag? Oder sehen wir hier wieder nur ein kurzes Aufflackern, ehe es weiter nach unten geht.

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

