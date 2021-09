Steinhoff: Gerichtsurteil als Startschuss für die nächste Rallye?

Am vergangenen Donnerstag war es endlich soweit. Nachdem sich Steinhoff in den vergangenen Monaten in äußerst zähen Verhandlungen mit seinen Gläubigern auseinandersetzen musste, es aber am Ende tatsächlich geschafft hat einen Vergleich auszuhandeln, wurde dieser Konsens von einem Amsterdamer Bezirksgericht bestätigt. Sofern nun keine Rechtsmittel eingelegt werden, wird der Vergleich in Kürze rechtskräftig…

Dann könnte für Steinhoff eine neue Zeitrechnung beginnen. Natürlich schwebt immer noch das Damoklesschwert der Klage der Tekki-Town-Gründer über dem Unternehmen, doch ein erster großer Schritt auf dem Weg zurück zur Normalität wäre geschafft. An der Börse war Steinhoff schon in der zweiten Augusthälfte mit viel Vorschusslorbeeren bedacht worden, als der Kurs in der Spitze 130 Prozent zulegen konnte. Das positive Gerichtsurteil könnte jetzt die nächste Ralle auslösen.

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

