Update zur Bundestagswahl: Wer macht das Rennen? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 26.09.2021, 13:48 | | 36 0 26.09.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Der 26. September 2021 könnte als Tag der politischen Veränderung in Deutschlands Geschichte eingehen. Denn nach 16 Jahren CDU-geführter Regierung sind die anderen Parteien so dicht dran wie schon lange nicht mehr, die Christdemokraten abzulösen. Welche Auswirkungen hätte eine neue Regierung auf die Entwicklung an den Börsen? Wäre Rot-Grün-Rot wirklich so verheerend wie die Wirtschaftswissenschaftler prognostizieren? Anleger-Tipp: Pünktlich zur Bundestagswahl haben wir die größten Aktienfavoriten für die Zeit nach dem Wahlsonntag für Sie zusammengestellt. Hier erfahren Sie, welche Aktien das sind. Aus der Vergangenheit lassen sich kaum Rückschlüsse ziehen, welche Regierungskoalition von den Anlegern bevorzugt wird. Es gibt kaum Performance-Unterschiede zwischen einer CDU-geführten oder einer SPD-geführten Regierung. Wohl aber kann es zu (deutlichen) Verschiebungen bei den Favoriten unter den einzelnen Aktien kommen. Energieversorger, (Umwelt-)Technologieunternehmen oder Maschinenbauer – es könnte zu großen Veränderungen auf der Hitliste kommen. Deshalb hat die Redaktion vom Anlegerverlag die Favoriten für die Zeit nach der Wahl für Sie zusammengestellt. Herausgekommen ist eine exklusive Sonderstudie, die Sie jetzt zur Wahl kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer