Nel ASA: Die Banken sind sich einig! DAS ist die Perspektive!

Nel ASA-Aktionäre hatten in den vergangenen Wochen und Monaten nicht viel zu lachen. Zu sehr wurde die Aktie von der Schwäche der gesamten Wasserstoffbranche in Mitleidenschaft gezogen. Doch das könnte sich jetzt ändern. Denn geht es nach den großen Investmentbanken steht Nel ASA vor einer tollen Zukunft. Dazu passt der neue Großauftrag, den Nel ASA in dieser Woche an Land ziehen konnte. Für zwei Banken Grund genug ihre Einschätzung anzupassen…

In einer großangelegten Studie von Morgan Stanley, die die gesamte Wasserstoffbranche untersucht hat, haben die Experten auch ihre Favoriten benannt. Und in Europa steht Nel ASA relativ weit oben auf der Liste. Auch die Kollegen von Barclays haben ihre Einschätzung zu Nel angepasst. Analyst James Hosie bewertet Nel ASA mit “overweight” und gibt als Kursziel 25 norwegische Kronen aus! Das wäre gleichbedeutend mit einem Anstieg von rund 75 Prozent!

Fazit: Bei Nel ASA kann es jetzt ganz schnell gehen. Doch wohin geht die Reise? Müssen Aktionäre durch ein weiteres Tal der Tränen? Oder schafft Nel endlich die Aufwärtstrendwende? Angesichts der brisanten Situation haben wir Nel ASA genau unter die Lupe genommen. Hier können Sie die Ergebnisse abrufen.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

