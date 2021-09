Valneva: Weiß hier jemand mehr?

Für Valneva geht es an der Börse derzeit regelrecht drunter und drüber. So endete eine eigentlich recht gute Börsenwoche zum Ende hin mit einem massiven Rückschlag. Damit drängt sich ein wenig der Verdacht auf, dass hier möglicherweise Insider schon mehr wissen als der “gewöhnliche” Anleger. Denn der Rücksetzer am Freitag hatte es wirklich in sich. Immerhin verlor der Kurs je nach Handelsplatz über acht Prozent. Das heißt:

Einem schwachen Wochenauftakt am Montag folgte tags darauf ein Plus von über 13 Prozent! Weitere Tagesgewinne von zehn und sechs Prozent katapultieren den Kurs des französischen Impfstoffhersteller zwischenzeitlich bis an die 15-Euro-Marke heran. Doch am Freitag ging es für die Aktie wieder bis auf 13 Euro zurück, wobei der Schlusskurs auf der Handelsplattform Tradegate bei 13,13 Euro lag.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

