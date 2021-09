Varta: Die kommende Woche könnte die Entscheidung bringen!

Eine echte Achterbahnfahrt erlebten Varta-Aktionäre in der vergangenen Woche. Schließlich eröffnete der Batterie- und Akkuspezialist die Woche am Montag mit einem Abschlag von über sieben Prozent. Der Kurs stürzte auf nur noch 111 Euro ab. Das war der größte Tagesverlust der Aktie seit dem 13. August. Doch danach berappelte sich die Aktie und konnte einen Großteil der Verluste wieder aufholen. Bis… Ja, bis…

Am Dienstag folgte die Reaktion auf die Abschläge auf dem Fuße. Über vier Prozent ging es nach oben. Nach einem weiteren Plus von über zwei Prozent auf 118 Euro beruhigte sich die Lage am Donnerstag, als Varta relativ unverändert aus dem Handel. Am Freitag prallte die Aktie dann bei dem Versuch, die Marke von 120 Euro zu überspringen nach unten. Diese Hürde sollte nun schleunigst genommen werden, um charttechnische Kaufsignale zu generieren.

Bei Varta steht die Technik jetzt auf der Kippe.

Kursverlauf von Varta der letzten drei Monate.

