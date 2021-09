Über 45 000 Besucher bei 'Interboot' am Bodensee Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 26.09.2021, 17:11 | | 38 0 | 0 26.09.2021, 17:11 | FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Die Wassersport-Messe "Interboot" hat nach Angaben des Veranstalters 45 600 Besucher angelockt. Das waren deutlich mehr als im vergangenen Jahr, als 29 300 Menschen gekommen waren, teilte die Messe am Sonntag zum Abschluss in Friedrichshafen mit. "Die Besucherzahl hat unsere Erwartungen übertroffen", bilanzierte Projektleiter Dirk Kreidenweiß. Die Messe war laut Veranstalter in diesem Jahr wieder deutlich umfangreicher als im vergangenen Jahr - damals war die "Interboot" als eine der ersten Messen nach dem coronabedingten Lockdown in reduziertem Umfang gestartet. 280 Aussteller zeigten über neun Tage hinweg bei der 60. "Interboot" ihre Produkte - von der Yacht übers Party-Floß bis zum schwebenden Wasserfahrrad./cb/DP/he







