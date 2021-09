Golden Arrow erschließt eine Pipeline von Projekten in Chile, Paraguay und Argentinien. Wir konnten in Vancouver ein Interview mit dem CEO des Projektentwicklers, Herrn Brian Mc Ewen führen.

Golden Arrow ist ein Projektentwickler in Südamerika – passt diese Beschreibung?

Golden Arrow wurde in den letzten Jahren als Projektentwickler beschrieben, da wir ein Bergbauexplorationsunternehmen sind und dort unsere Fachkenntnisse liegen. Wir haben ein großes Portfolio an Grundstücken, die wir in die Phase der Machbarkeit entwickeln und dann suchen wir einen großen Partner, mit dem wir ein Projekt in Produktion bringen können. Also ja, diese Beschreibung ist passend. CEO B. McEwen

Bitte erklären Sie uns, wie Sie für Ihre Aktionäre einen Mehrwert schaffen?

Golden Arrow ist ein Explorationsunternehmen aus Vancouver mit einer Erfolgshistorie in der Identifizierung, dem Erwerb und der Entwicklung von Edel- und Basismetallliegenschaften.

Wir sind ein Teil der Grosso Gruppe, eine auf Ressourcen fokussierte Managementgruppe, die in Argentinien Pionierarbeit in der Industrie der Mineralexploration geleistet hat und seit 1993 dort operiert. Der Grosso Gruppe, geleitet von Joseph Grosso, werden vier Entdeckungen von außerordentlichen Minerallagerstätten gutgeschrieben und hat eine hochgeschätzte Erfahrung, intensive Beziehungen zu Gemeinde und Regierung zu pflegen. Die Grosso Gruppe setzt ihr umfassendes Netzwerk von lokalen, regionalen und internationale Industriekontakten wirksam ein, um das Explorationsteam bei deren Suche nach qualitativen Ressourcen zu unterstützen. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, einzigartige neue Liegenschaften definieren und entwickeln zu können.

Was waren die Höhepunkte der letzten 18 Monate?

Golden Arrow hat sein Chinchillas Silberprojekt in der argentinischen Provinz Jujuy von der Entdeckung bis zur Entwicklung in nur fünf Jahren vorangetrieben und dann den Vermögenswert durch einen Verkauf an SSR Mining erfolgreich zu Geld gemacht. Golden Arrow profitiert nun durch eine signifikante Aktienposition in SSR Mining, welches Aufwärtspotenzial und einen Hebel auf Gold und Silber bietet. Unser Unternehmen exploriert aktiv in Chile, Paraguay und außerdem in Argentinien, mit einer Pipeline von mehr als 180.000 Hektar von hochqualitativen Mineralprojekten in allen Phasen der Entwicklung.

Sie starteten gerade erste ein Bohrprogramm in Chile – Was sind hier Ihre Erwartungen?

Das Rosales Projekt beinhaltet 3.444 Hektar von Mineralansprüchen im 100% Besitz. Das Projekt ist über gute Straßen leicht zugänglich und ist weniger als 90 Kilometer von dem Bergbauzentrum von Copiapo entfernt und verfügt über eine erstklassige Explorations- und Bergbauinfrastruktur. Das Projekt liegt in der Region Atacama, einer erfolgreichen Bergbauregion, die zahlreiche große Edel- und Basismetallminen beherbergt.

Wir haben einige Bohrziele entlang des Abschnittes, mit mineralisierten Vorkommnissen von bis zu 4,37% Kupfer in Erkundungsproben. Zusätzliche Bohrziele sind drei Kilometer weiter nach Nordwesten, mit bis zu 5,74% Kupfer in Erkundungsproben.

Wir sind natürlich sehr begeistert, bohren zu können.

Sie haben hohe liquide Mittel – Was planen Sie damit?

Wegen der Pandemie wurden die meisten Ausgaben gekürzt und es gab größere Verzögerungen bei der Entwicklung in allen drei Ländern, in denen wir arbeiten. Wir haben keine Ausgaben für Marketing oder Informationskampagnen in anderthalb Jahren ausgegeben, weil wir keine bedeutsamen Pressemeldungen hervorbringen konnten, die es gerechtfertigt hätten. Wir glauben, mit all der Aktivität und Nachrichten, die wir veröffentlichen werden, ist es wieder Zeit zurück zu kommen und die Geschichte von Golden Arrow neuen Aktionären zu erzählen. Wir werden unter Barwert gehandelt, so dass wir meinen, dies ist ein perfekter Zeitpunkt für neue potenzielle Aktionäre, eine Investition in Golden Arrow zu erwägen. Wir halten immer noch eine erhebliche Anzahl von SSR-Aktien und haben Vertrauen in deren Management, so dass wir erwarten, unsere Position weiter zu halten.

Um unsere Überzeugung zu demonstrieren, dass unser Unternehmen unterbewertet ist, initiierten wir am 27. August 2021 ein Aktienrückkaufprogramm, um bis zu 10% unserer ausstehenden Aktien zurückkaufen zu können.

Was können Aktionäre von Golden Arrow in den nächsten zwölf Monaten erwarten?

Nachfolgend eine Liste der gegenwärtigen Aktivitäten, von denen man ausgehen kann, dass sie Spannung für unsere Aktionäre bringen werden:

Bohrbeginn beim chilenischen Kupferprojekt Rosales mit zahlreichen Zielhorizonten

Bohrbeginn beim paraguayischen Projekt Tierra Dorada

Aktives Aktienrückkaufprogramm

Explorationsbeginn beim argentinischen Goldprojekt Yanso

Absichtserklärung unterzeichnet: für ein Bezugsrecht an dem argentinischen SilberGold-Projekt Libanesa

Weitere Exploration beim argentinischen Projekt Flecha de Oro

Golden Arrow - Die Schätze Süd-Amerikas - WKN A2DSQD-

Webseite: www.goldenarrowresources.com

Vielen Dank für das Interview