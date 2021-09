Valneva: Was ist das denn jetzt auf einmal?

Der französische Impfstoffspezialist Valneva schickt sich an, die Welt der Corona-Impfstoffe um einen weiteren Baustein zu erweitern. Dabei könnte Valneva einen extrem wichtigen Teil dazu beitragen, dass auch Impfgegner überzeugt werden. Denn während die Impfstoffe von BioNTech und Moderna auf der völlig neuartigen mRNA-Methode basieren, setzen die Franzosen auf “herkömmliche” Impfstoffe mit toten Virenzellen. Diese Art der Impfung wird bereits bei Kinderlähmung oder auch Tetanus seit vielen Art praktiziert.

An der Börse wurde Valneva vor allem im August bereits mit einigen Vorschusslorbeeren bedacht wurde, als der Kurs von rund 10 Euro auf 23 Euro explodiert war. Doch diese Gewinne wurden Anfang September genau so schnell wieder abgegeben. Seit dem Monatstief im Bereich um 10,60 Euro zu Wochenbeginn zieht die Aktie jedoch wieder spürbar an. Zwar musste Valneva am Freitag einen erneuten Rückschlag hinnehmen, notiert allerdings immer noch oberhalb von 13 Euro.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

